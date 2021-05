Testi e traduzioni Canzoni Sour di Olivia Rodrigo: scopriamo insieme di cosa parlano i pezzi del disco di Olivia!

Venerdì 14 maggio l’artista pubblicherà il nuovo singolo “good 4 u”, estratto dal suo attesissimo album “SOUR”, in uscita venerdì 21 maggio in tutto il mondo.

Nominata da Variety tra “i personaggi giovani più potenti di Hollywood nel 2020”, Olivia Rodrigo recita nel ruolo di Nini Salazar-Roberts nello show di Disney+, High School Musical: The Musical: The Series. Per la colonna sonora della serie, Olivia ha composto il brano “All I Want”, divenuta una hit in grado di accumulare oltre 200 milioni di stream globali e debuttando nella classifica Billboard Hot 100. Il video del brano ha ottenuto oltre 65 milioni di views. Recentemente è stato pubblicato su tutte le piattaforme il duetto con Joshua Bassett , “Even When/The Best Part”, tratto dalla seconda stagione della serie disponibile su Disney+ dal 14 maggio.

All’interno del suo disco di debutto troviamo ovviamente anche i singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album. Stiamo parlando di Drivers Licence, Deja-vu e Good for U.

Drivers Licence è stato il brano più ascoltato nel mondo nel 2021 e certificato ORO anche in Italia. In UK il brano è rimasto alla n.1 per 9 settimane, battendo il record per un’artista esordiente (negli USA è rimasto alla #1 per 8 settimane consecutive nella Billboard Hot 100).

Qui sotto trovate tutte le canzoni del disco di Olivia. Cliccando sui titoli potete leggere testo e traduzione dei pezzi!

