Chi è Khaby Lame, l’italiano più seguito tra TikTok e Instagram

Khabane (Khaby) Lame ha 21 anni e risulta essere l‘italiano più seguito tra TikTok e Instagram. Il ragazzo in poco tempo ha accumulato ben 53 milioni di follower sul popolare social network cinese. Da circa venti anni, Khaby vive a Chivasso, in Piemonte. Il ragazzo, nonostante la giovanissima età, è riuscito a superare influencer come l’iconica Chiara Ferragni. Come informa Il Post, Khaby risulta essere tra i dieci utenti più seguiti a livello internazionale. I suoi numeri sono in continua crescita.

Clicca qui per attivare la prova gratis di Amazon Prime Video!

KHABY LAME: A COSA DEVE LA SUA FAMA

Khaby Lame ha raggiunto la sua fama grazie a dei reaction videos, ovvero, dei filmati in cui si riprende mentre reagisce alla visione di altri video In realtà, sembra che Khaby mantenga la stessa espressione annoiata, anche dinanzi alla visione di scene abbastanza bizzarre e insensate. Ma tanto è bastato per accattivarsi la simpatia e la benevolenza di numerosi follower.

Funniest Khabane Lame TikTok Compilation 2021 | New Khaby Lame TikTok #2

Watch this video on YouTube

LA FORTUNA SU TIKTOK

Khaby Lame è su TikTok da più di un anno, ma ha iniziato a proporre alla community i reaction videos da alcune settimane. Sempre e solo recentemente ha iniziato a utilizzare in modo costante Instagram, in cui sia nei post che nelle storie racconta e mostra scorci della sua vita quotidiana.

LA STORIA DI KHABY

Khaby Lame è nato il 9 marzo 2000. È originario del Senegal. Vive in Italia assieme alla sua famiglia da quando aveva solo 1 anno. Da allora ha sempre abitato a Chivasso. Nel corso di un’intervista alla Stampa, il giovanissimo ha dichiarato di non avere ancora la cittadinanza italiana: “No, non ce l’ho. Mi dispiace tanto. Non è giusto. Per esempio, per questo viaggio negli Stati Uniti è tutto difficile, anche ottenere il visto. Eppure mi hanno invitato come italiano, andrò a Los Angeles come italiano, perché io sono italiano. L’altro giorno il mio video era sui megaschermi di Tokyo e sotto c’era scritto: tiktoker italiano”.