Olivia Rodrigo: Di chi parla davvero la canzone Lacy?

Il secondo disco di Olivia Rodrigo è uscito da pochi giorni, ma subito i fan hanno iniziato a speculare sul vero significato della canzone lacy, quarta traccia di GUTS.

Lacy di Olivia Rodrigo:

lacy esplora emozioni complesse come la gelosia, l’invia e l’insicurezza dovuta al confronto continuo con qualcun altro; nel testo Olivia parla di una persona di nome Lacy sia con ammirazione che gelosia, descrivendo il suo fascino ed influenza che sono allo stesso modo per la cantante affascinanti e causa di tormento. Olivia ammette di provare una difficoltà profonda nel non riuscire a scappare dalle insicurezze che l’esistenza di Lacy scatenano in lei.

Se leggiamo il testo è chiaro che Lacy rappresenta una persona (o forse più di una) che lavora nel mondo dello spettacolo e per la quale Olivia prova questi sentimenti; proprio per questo i fan hanno iniziato a speculare su quale delle sue famose colleghe possa aver ispirato la canzone.

Olivia aveva già descritto sentimenti simili nel brano jealousy, jealousy del suo primo disco SOUR.

Di chi parla lacy?

Ci sono tre artiste, che secondo i fan, che potrebbero essere la Lacy della canzone, ovvero Gracie Abrams, Sabrina Carpenter e Madison Beer. Ma vediamo cosa “sappiamo” di Lacy basandoci sulla traduzione del testo della canzone.

Lacy è intelligente, angelica, dolce e sexy, una star in ascesa e sembra la reincarnazione di Brigitte Bardot; inoltre indossa nastri nei capelli e ha fatto diversi complimenti ad Olivia. Ma, soprattutto, ha ottenuto “quello che ho (Olivia) sempre voluto”.

Tutte e tre le ragazze sono cantanti e incarnano le qualità descritte nella canzone ed indossano spesso fiocchi nel capelli; sicuramente quella che somiglia di più a Brigitte Bardot è la biondissima Sabrina Carpenter (e conosciamo bene il passato tra le due), ma il brano sembra anche somigliare molto, come stile musicale, alla canzone Amelie di Gracie Abrams. Madison Beer è la ex di Zack Bia, ex fidanzato anche di Olivia, a cui si pensa siano dedicate alcune canzoni di GUTS tra cui Vampire; Madison ha parlato molto bene proprio di Olivia per questa canzone.

Sia Sabrina che Gracie, poi, hanno aperto l’Eras Tour di Taylor Swift, che sappiamo essere stata l’idolo musicale di Olivia Rodrigo e con la quale adesso potrebbe non scorrere buon sangue, ottenendo così quello che lei ha sempre sognato sin da bambina.

Cosa ha detto Olivia Rodrigo:

Durante le interviste per il lancio di GUTS la cantante ha raccontato: “Molte volte scrivo qualcosa che rappresenta l’insieme di diverse persone, oppure scrivo di situazioni di fantasia“, aggiungendo poi che il disco parla molto di cosa significa crescere, soprattutto nel mondo dello spettacolo.

E’ possibile quindi che la canzone parli di una di queste colleghe, di tutte, ma anche di nessuna di loro nello specifico, ma che descriva solo un sentimento che Olivia ha provato; sicuramente, però, le prove lasciate nella canzone sono tante e difficili da ignorare.