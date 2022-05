Olivia Rodrigo ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è Zack Bia!

Olivia Rodrigo ha un nuovo amore nella sua vita? La cantante americana è stata paparazzata insieme ad uno dei ragazzi più chiacchierati della young Hollywood ed ovviamente hanno iniziato a circolare voci sulla natura del loro rapporto. Olivia si trovava a New York per una tappa del suo Sour Tour ed i fotografi l’hanno “beccata” con Zack Bia per le strade della città; i due sono stati avvistati anche la sera seguente in un locale della Grande Mela.

EPA! 👀 Olivia Rodrigo é flagrada com Zack Bia em meio a rumores de romance! SAIBA MAIS –> https://t.co/BRafsMYcu5 pic.twitter.com/HiuuDAMqgE — E! Online Brasil (@eonlinebrasil) April 28, 2022

Olivia Rodrigo wears a low-cut semi-sheer dress during date with Zack Bia in New York City Bia arrived at the venue in a black jacket that nearly covered his entire face and camouflage pants pic.twitter.com/LbGyV8Lyau — Lilian Chan (@bestgug) April 28, 2022

Ovviamente ad oggi non sappiamo se i due sono solo amici o se hanno iniziato ad uscire, ma sicuramente le foto dimostrano che c’è un livello d’intimità tra di loro. Olivia era single da Gennaio, dopo che ha concluso la relazione con il produttore Adam Faze.

Secondo una fonte di E!, i due stanno passando tempo insieme e si stanno “divertendo molto”. “Zack [sente] che Olivia ha i piedi per terra e adora quanto sia alla mano” ha detto la fonte, “c’è un bel feeling tra loro due“. Olivia Rodrigo e Zack Bia sono stati avvistati insieme per la prima volta a Febbraio in occasione del Super Bowl: “Lui l’ha invitata alle feste dove faceva il dj nel weekend del Super Bowl e lei è andata a sostenerlo” ha aggiunto una fonte, “Si sono trovati subito e si sono visti più volte senza impegno“.

A quanto pare durante questo periodo in cui Olivia è in tour stanno facendo uno sforzo per restare in contatto e vedersi quando è possibile per entrambi.

Ma chi è Zack Bia?

Zack Bia è nato a New York da genitori francesi e quando aveva 12/13 anni si è trasferito a Los Angeles con sua mamma e suo fratello. Ha raccontato che i suoi genitori sono separati quando aveva 9 anni e che sia mamma era un’agente di modelle e che lavorava nel mondo della moda; Zac ha detto che non erano ricchi, ma che ha avuto di fare esperienze molto “cool” da piccolo.

“Quando ci siamo trasferiti a L.A., è stato un più difficile e ho dovuto fare cose per me stesso” ha spiegato in un’intervista, “Sono stata fortunato perché mi hanno mandato in un’ottima scuola pubblica e a 18, per caso, ho iniziato a lavorare in un club. A quel punto ho cominciato a potermi permettere di comprare cose. Durante il giorno andavo a scuola e la sera lavoravo nei locali. Avevo quasi una doppia vita“.

Zack è anche un dj, ha molti amici a Hollywood (tra cui Kendall Jenner e Drake) ed è anche proprietario di una piccola casa discografica.

Le sue ex famose:

Frequentando la night life ed i club alla moda di Los Angeles ha conosciuto molte persone della young Hollywood e ha diverse ex famose. La sua relazione pubblica più lunga è stata quella con la cantante Madison Beer, che ha frequentato per quasi un anno fino a Marzo 2019. Madison aveva confermato la rottura con una serie di tweet, facendo capire che la relazione fosse finita a causa di problemi gravi: “Prima di auto-diagnosticarti depressione e ansia fai in modo di non essere circondata da str***i e persone a cui non interessi. Mi merito davvero di chiedere scusa a me stessa per essermi messa in questa situazione orribile che non mi merito“.

Negli ultimi mesi Zack Bia, prima di iniziare ad uscire con Olivia Rodrigo, era stato fotografato spesso insieme all’attrice di Outer Banks, Madelyn Cline, la quale era appena diventata single dopo la fine della relazione con il collega Chase Stokes.