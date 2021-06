Madison Beer in concerto a Roma e Milano: info, date e prezzi dei biglietti

Madison Beer torna in Italia con due nuove date il prossimo anno! Infatti, il 31 marzo 2022 all’Orion di Roma e il 1 aprile 2022 al Fabrique di Milano la cantante americana farà il suo ritorno nel Bel Paese.

Il suo ultimo progetto discografico, Life Support, pubblicato il 26 febbraio 2021, prodotto interamente dalla popstar statunitense, ed è una dichiarazione personale e artistica della cantautrice. Nell’album Madison esprime un vortice di emozioni, trattando temi come la salute mentale, l’instabilità di relazioni amorose che si rivelano tossiche e come è cambiata la sua vita da quando è stata scoperta su YouTube all’età di 12 anni.

Scrivere canzoni è come una terapia e questo album mi ha aiutata a liberarmi dell’oscurità per poter finalmente vedere la luce» ha raccontato Madison. «Ogni parte di me è messa a nudo in questo album. C’è stato un periodo nella mia vita in cui l’idea di andare in studio era l’unica cosa che mi faceva alzare dal letto la mattina. E non esagero quando dico che è tuttora la mia ancora di salvezza».

ACQUISTA L’ALBUM



Quando e come acquistare i biglietti

Pacchetti VIP

