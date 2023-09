In arrivo i Funko Pop dedicati a Bridgerton

Amanti di Bridgerton e delle statuette da collezione: sono in uscita i primissimi Funko Pop dedicati a Bridgerton. La serie tv Netflix di Shonda Rhimes è pronta a dominare anche il mercato delle statuette da collezione. Siete pronti ad acquistarle tutte? Ecco i pop in arrivo ed i personaggi che riceveranno la loro prima figure.

I Funko Pop di Bridgerton

Nell’attesa di Bridgerton 3 ecco come possiamo consolarci: acquistando merch a tema.

Come potete notare dall’immagine saranno 5 i personaggi che andranno a comporre la prima wave di Funko Pop di Bridgerton. Purtroppo non avremo tutti i nostri amati personaggi fin da subito, ma non temete perchè sicuramente altri Funko sono in arrivo. In primis potremo avere fra le mani i Funko di Daphne, Anthony, Kate e il Duca, a cui si aggiunge anche l’iconica figura della Regina Carlotta, nelle versione adulta di Bridgerton.

Ecco l’immagine che vi svela il first look e la scatola dei Funko:

La scatola non è particolarmente distintiva, sarebbe stata decisamente più iconica se fosse stata lilla ma non mancano le decorazioni floreali in puro stile Bridgerton.

Ancora non sappiamo dirvi quando arriveranno sul mercato ma non tarderanno molto.

Il prezzo dei Funko Pop di Bridgerton sarà quello standard ed al momento questi sono tutti regular, non versioni speciali riservate a qualche store americano.

