Italia’s Got Science: il programma dei The Jackal su TikTok Disney+

Si chiama Italia’s Got Science ed è un nuovo programma firmato dai The Jackal. Dove vederlo? Non in streaming, non su YouTube ma sul canale TikTok di Disney+. Un vero e proprio esperimento, ideato e prodotto da The Jackal, che arriva in concomitanza della nuova edizione di Italia’s Got Talent.

In Italia’s Got Science rivedremo infatti Aurora e Fru, già alla guida del talent show. Il nuovo programma è composto da 4 puntate di circa 8 minuti, pubblicate a cadenza settimanale. In ogni puntata partecipa un concorrente della nuova edizione di Italia’s Got Talent, che mostra il suo talento su diversi temi:

Come parlare con un cane

Come diventare più forti

Come funziona l’equilibrio

Come far parlare gli oggetti

Insieme ad Aurora e Fru ci saranno Cecilia Cantarano e Giuseppe Barbuto che si alterneranno nel corso delle 4 puntate; insieme a loro la divulgatrice Virginia Benzi, ospite fissa di tutto il programma.

Come funziona Italia’s Got Science

Dopo aver assistito all’esibizione del talento scelto per ogni puntata, Aurora e Fru, insieme al creator ospite, cercheranno di imitarlo, senza grande successo. Chiederanno quindi aiuto a Virginia Benzi, che darà una spiegazione scientifica sul funzionamento del talento mostrato. Aurora, Fru e l’ospite ripeteranno quindi la prova, mettendo in pratica i suggerimenti ricevuti da Virginia. Il risultato sarà sempre molto divertente.

