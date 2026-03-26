Miley Cyrus annuncia l’uscita del brano Younger You in arrivo venerdì

Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del singolo Younger You in arrivo questo venerdì su tutte le piattaforme digitali. Si tratta della nuova canzone originale scritta per celebrare la serie che l’ha resa famosa, tratta da Hannah Montana 20th Anniversary Special, disponibile su Disney+.

“Festeggiare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie TV, ma per me è come chiudere un cerchio. HM ha segnato l’inizio della vita come la conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è raro e meraviglioso proprio come lo è stato tutto questo percorso. Vi adoro tutti e vi voglio un bene immenso. Questo special per l’anniversario è un regalo che faccio alla versione più giovane di voi stessi, il mio modo per ringraziarvi della vostra fedeltà e per avermi accompagnato in ogni fase di questo viaggio” – ha postato sui propri social Miley Cyrus a proposito di Younger You.

Lo speciale su Hannah Montana

Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel.

Lo show televisivo è una lettera d’amore ai fan, piena di sentimento e nostalgia. Nel corso di un’intervista esclusiva e approfondita, condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre i momenti più memorabili. Gli spettatori assistono inoltre a un dietro le quinte con filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley.

Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. Ashley Edens è la showrunner, mentre Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan sono gli executive producer. Cooper è anche conduttrice dello speciale, guidando i fan di Hannah Montana attraverso la nostalgica e attesissima celebrazione dell’anniversario.

Oltre a questo contenuto, a dimostrazione della duratura popolarità del franchisei fan possono rivivere su Disney+ i loro momenti preferiti con la Collezione Hannah Montana. La raccolta include le quattro stagioni della serie e i film Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert.

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