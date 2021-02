Una donna promettente: le foto del film con Carey Mulligan

Dopo essere stato accolto con successo dalla critica statunitense, Una donna promettente (Promising Young Woman) si prepara ad arrivare anche nel nostro paese. Il film è diretto dalla regista Emerald Fennell e vede Carey Mulligan nei panni della protagonista.

In attesa di saperne di più sulla data d’uscita e sulle modalità di distribuzione vi mostriamo le prime foto in anteprima del film.

La trama di Una donna promettente

Tutti erano convinti che Cassandra Thomas (l’attrice nominata per il Premio Oscar® Carey Mulligan) fosse una giovane donna promettente…fino a quando un evento misterioso ha stravolto il suo futuro. Nulla, però, è come appare, nella vita di Cassie: ha un’intelligenza perfida e un’astuzia provocante, che mette in scena di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Ora, un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare ai torti del passato, per una storia emozionante e avvincente.

Il commento della regista

Volevo intensamente poter scrivere un film sulla vendetta femminile. Recentemente, ci sono state molte pellicole che raccontano le vicende di donne che affrontano le cose a loro modo, che può spaziare dal violento al sexy, fino a situazioni di grande depressione. Con questo progetto volevo presentare una donna ordinaria che si gusta la propria vendetta nei confronti del resto del mondo, senza mai veramente fare ricorso a una pistola o alla violenza. È molto più bizzarra e folle di una soluzione così banale.

Come fonte d’ispirazione per Una donna promettente ci sono state le pellicole di Gus Van Sant, Da Morire – To Die For, e Fargo, il film vincitore del Premio Oscar® nel 1996, diretto da Joel ed Ethan Coen, entrambi capaci di muoversi in equilibrio fra eventi lugubri e personaggi ben scritti che sanno far uso di ironia. Anche se a noi viene a mente anche il cult Kill Bill, di Quentin Tarantino.