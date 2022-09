Backstage arriva su Prime Video: il trailer del film di Cosimo Alemà

Un sogno da voler affare a ogni costo: Backstage ci porta dietro le quinte del mitico Teatro Sistina per farci assistere alle selezioni di un nuovo spettacolo. Qui nove ragazzi sono disposti a tutto pur di salire sul palcoscenico.

Backstage il trailer del film

Backstage quando esce

Il film sarà disponibile in streaming su Prime Video per tutti gli abbonati a partire dal 13 ottobre.

Backstage il cast del film

Diretto da Cosimo Alemà, che ancora una volta sceglie di raccontare una storia che si intreccia con la musica, Backstage è scritto da Roberto Proia (Come Non Detto e la Trilogia Sul più bello) e interpretato da Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

Tutti loro sono giovanissimi attori alla loro prima esperienza cinematografica scelti a seguito di un lungo casting in tutta Italia che ha visto la partecipazione di oltre 1400 persone. Il tutto nel pieno spirito del film girato tra Roma e gli spettacolari interni del Teatro Sistina.

Backstage di che cosa parla

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove ma l’emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D’Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

La colonna sonora del film

La musica gioca un ruolo fondamentale in Backstage. Ecco perché per la colonna sonora sono stati scelti alcuni celebri brani che hanno fatto la storia della musica italiana, tutti rigorosamente interpretati dal vivo dai protagonisti.

Oltre a questi ci saranno anche due pezzi inediti.

