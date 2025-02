Love Me, Love Me – Cuori Magnetici: cast e data d’uscita del film

Un nuovo libro sta per diventare film in quel di Prime Video. Dopo Non è un paese per single di Felicia Kinglsey, in uscita nel 2025, ecco Love Me, Love Me – Cuori Magnetici. Scopriamo assieme chi vestirà i panni dei protagonisti del romanzo fenomeno di Stefania S.

Love Me, Love Me – Cuori Magnetici: il cast e la data d’uscita del film

Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci saranno i protagonisti del nuovo romance young adult disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Love Me, Love Me – Cuori Magnetici è co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios

Prime Video ha svelato oggi il cast del suo nuovo film Original italiano Love Me, Love Me – Cuori Magnetici, tratto dal primo romanzo fenomeno della tetralogia “Love Me, Love Me” di Stefania S. (oltre 21 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad e ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Protagonisti del romance young adult, le cui riprese inizieranno a breve, sono Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci.

Love Me, Love Me – Cuori Magnetici è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Quando potrebbe arrivare su Prime Video? Nel 2026, non prima.

Ecco la trama di Love Me, Love Me

June si trasferisce in Italia per un nuovo inizio dopo la morte del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite, è attratta da James, un pericoloso bullo coinvolto in incontri clandestini di MMA, ma inizia a frequentare il suo migliore amico, Will, il perfetto studente modello. Tuttavia, le apparenze ingannano e June scopre presto che nessuno nella sua scuola è come sembra, ognuno nasconde un segreto. Mentre le tensioni aumentano e le verità nascoste vengono alla luce, June deve decidere a chi appartiene veramente il suo cuore.

Potrebbe interessarvi anche: