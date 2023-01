Commedie romantiche 2023: tutte le uscite in streaming e al cinema

Guilty pleasure, genere preferito non importa: le commedie romantiche hanno la capacità di farci ridere, un po’ sognare e anche riflettere sui rapporti di coppia. Come qualunque altro genere cinematografico anche la rom com è un po’ lo specchio dei suoi tempi, di conseguenza è inevitabile che storie contemporanee raccontino le gioie e i dolori degli amori di oggi. Pur ovviamente rifacendosi a qualche luogo comune tipico del genere.

Ma dopotutto, è giusto che sia così!

Le commedie romantiche non sono mai mancate negli ultimi anni, né al cinema né in streaming, ma pare che il 2023 segni un po’ un ritorno a questo genere amatissimo con tanti titoli diversi. Tutti sicuramente capaci di raccontare l’amore in ogni sfaccettatura e, perché no, facendo commuovere gli spettatori più teneri (e non solo). Perché alla fine anche i falsi cinici amano le commedie romantiche, anche se non lo ammetterebbero mai.

Commedie romantiche 2023: i film da vedere

Abbiamo stilato una lista delle rom com che usciranno prossimamente che non potete assolutamente perdere quest’anno.

Quando esce e dove vederlo: 27 gennaio su Prime Video

Di che cosa parla: Quando la location del matrimonio di una sposa riluttante Darcy (Jennifer Lopez) viene presa in ostaggio da una banda di criminali, lei e il suo futuro marito (Josh Duhamel) passano attraverso la terapia di coppia definitiva mentre fanno di tutto per salvare i loro ospiti.

Somebody That I Used To Know

Quando esce e dove vederlo: 10 febbraio su Prime Video

Di che cosa parla: Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d’arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d’origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Sombody I Used To Know è una storia d’amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l’un l’altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

Your Place Or Mine?

Quando esce e dove vederlo: 10 febbraio su Netflix

Di che cosa parla: I migliori amici di lunga data Debby (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) vivono sulle coste opposte degli Stati Uniti. Ma quando si scambiano casa e vita per una settimana, i due scoprono che la vita che pensavano di volere forse non è quella di cui hanno effettivamente bisogno.

Love Again

Quando esce e dove vederlo: 12 maggio al cinema

Di che cosa parla: Priyanka Chopra Jonas interpreta una donna che sta cercando di voltare pagina dopo la morte del suo fidanzato. Per gestire il suo dolore, inizia a inviare messaggi al suo vecchio numero di telefono, che ora è stato riassegnato a un nuovo uomo, interpretato da Sam Heughan. Nel film anche Celine Dion che farà il suo debutto come attrice.

Prom Pact

Quando esce e dove vederlo: prossimamente su Disney+

Di che cosa parla: La stagione del ballo della scuola è in pieno svolgimento, ma a Mandy (Peyton Elizabeth Lee) interessa solo una cosa: entrare ad Harvard. Ma quando scopre di essere in lista d’attesa, è costretta a chiedere aiuto all’affascinante e popolare ragazzo Graham (Blake Draper), il cui padre ha dei contatti.

Irish Wish

Quando esce e dove vederlo: prossimamente su Netflix

Di che cosa parla: Dopo il successo di Falling For Christmas Lindsay Lohan ritorna con una nuova commedia in cui interpreta Maddie, migliore amica di una ragazza che si fidanza con un uomo con cui la protagonista pensa di dover stare. Maddie esprimerà un desiderio che renderà lei la futura sposa.

Red, White & Royal Blue

Quando esce e dove vederlo: prossimamente su Prime Video.

Di che cosa parla: Quando la faida tra Alex Claremont-Diaz, il bello e affascinante figlio messicano-americano del presidente degli Stati Uniti, e il principe Henry d’Inghilterra finisce sui giornali, i due sono costretti a fingere amicizia per il bene delle relazioni amichevoli tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma il confine tra finzione e realtà inizia a sfumare mentre Alex e Henry trascorrono più tempo insieme, scoprendo chi è veramente l’altro e, alla fine, innamorandosi.