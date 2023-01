Daisy Jones & The Six: tutto sulla serie di Prime Video

Daisy Jones & The Six è la nuova serie di Prime Video che debutterà in streaming sulla piattaforma. Lo show sarà un musical-drama basato sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid.

Daisy Jones & The Six il trailer della serie

Il trailer è accompagnato da “Regret Me”, una delle 24 canzoni originali scritte esclusivamente per la serie e registrata dal cast.

Di che cosa parla la serie

Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo.

Quando esce in streaming

La serie, che racconterà gli anni d’oro del rock americano, debutterà il 3 marzo, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo.

Il cast della serie

Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Daisy Jones & The Six è una storia vera?

La serie è basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid edito in Italia da Sperling & Kupfer. Le vicende raccontate non fanno riferimento a fatti reali: non è infatti esistita alcuna band dal nome Daisy Jones & The Six. Anche se guardando il trailer non possono non venire in mente altri gruppi che andavano per la maggiore in quegli anni, come ad esempio i Fleetwood Mac.

L’obiettivo della storia è quello di raccontare un’epoca con la sua musica, la sua cultura e le sue sfumature, ma anche tante contraddizioni.