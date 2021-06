Panic – Prime Video recensione: Tra giochi pericolosi e voglia di riscatto

Tra le serie più recenti di Amazon Prime Video oggi vogliamo parlarvi di Panic (scopri il trailer qui). Dieci episodi ricchi di adrenalina, sentimenti, giochi pericolosi e voglia di riscatto. Non una serie perfetta ma ben recitata e con spunti di trama interessanti e non banali. Ecco una breve recensione (no spoiler)

Una delle caratteristiche che abbiamo apprezzato maggiormente è la scelta dei protagonisti. Infatti, Heather, Natalie, Ray e gli altri sono normali adolescenti di una triste e monotona cittadina del Texas: Carp. Un luogo che ci mostra un lato dell’America fatto di grande povertà, disagio sociale e mancanze di prospettive soprattutto per i più giovani. Non ci sono adolescenti viziati con vita da adulti alla Gossip Girl. I protagonisti hanno un solo obiettivo vincere Panic e quindi avere i soldi per lasciare Carp e tentare la fortuna altrove.

Il tiolo Panic della serie di Prime Video infatti fa riferimenti a un gioco che da anni coinvolge i neodiplomati per tutta l’estate dopo il diploma. Un gioco pericoloso che li porterà faccia a faccia con il loro incubi e cercherà di metterli l’uno contro l’altro. Un gioco che ha fatto anche delle vittime negli anni e che gli adulti della cittadina cercano di fermare. Prova dopo prova conosciamo i vari personaggi che hanno chi più chi meno problemi economici, familiari, voglia di vendetta e di riscatto.

Non tutto è perfetto e spesso le prove risultano banali o mal architettate ma del resto il gioco è portato avanti e costruito da adolescenti. Inoltre, nello sviluppo della storia capiamo che Panic è il frutto della mente di qualcuno che manovra i ragazzi per il proprio interesse. Tra amori, amicizie, fraintendimenti, litigi e ironia la storia ha un buon ritmo e si lascia guardare. Il finale ha sia una chiusura che un’apertura. Per ora non abbiamo notizie di una seconda stagione e non siamo nemmeno sicuri che questa serie ne abbia bisogno.