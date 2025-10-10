Madison Beer – Bittersweet: audio, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 10 Ottobre 2025 Bittersweet è il secondo singolo ufficiale per il terzo album di Madison Beer, intitolato MB3. Il brano è uscito venerdì 10 ottobre 2025 su Epic Records e Sing It Loud! Records. Presentata per la prima volta il 19 settembre nel video di Yes Baby, e successivamente su Instagram Story, il 6 ottobre, l’ex fidanzata di Zach Bia, ha condiviso la data di uscita insieme a uno screen del video musicale. La canzone esplora la fine di una relazione e le sue inevitabili conseguenze psicologiche, l’affermazione della propria identità dopo la fine della storia, e una sensazione agrodolce che nutre la protagonista nei confronti dell’altra persona che ha scelto di andarsene e di non stare più con lei. Il lyric video ufficiale della canzone Testo Bitterweet Madison Beer [Verse 1] Can’t believe it ends this way Thought you’d always stay Now I gotta wonder what I changed Think I have to go Walking all alone Hate to see it all go down the drain [Pre-Chorus] Wanted to be with you Wanted to make it through But did you? I swear I knew [Chorus] Now that it’s over, you blame it all on me I know I should be bitter, but baby Right now I’m bittersweet I’m getting over what you put me through And I’d say I’m done crying, but baby I don’t lie like you do (Ha, ha) [Post-Chorus] You do (Ha, ha) You do (Ha, ha) Right now I’m bittersweet (Ha, ha) Ooh (Ha, ha) Mm (Ha, ha) Right now I’m bittersweet [Verse 2] One day, I’ll wake up sad But go to bed so glad Knowing you know what you could’ve had Now I’m choosing me It wasn’t so easy God forbid forever on my knees [Pre-Chorus] Know you want make it right Can’t look me in the eyеs Good for you I always think I knew [Chorus] Now that it’s over, you blame it all on mе I know I should be bitter, but baby Right now I’m bittersweet I’m getting over what you put me through And I’d say I’m done crying, but baby I don’t lie like you do (Ha, ha) [Post-Chorus] You do (Ha, ha) You do (Ha, ha) Right now I’m bittersweet (Ha, ha) Ooh (Ha, ha) Mm (Ha, ha) Right now I’m bittersweet [Bridge] I lay awake thinkin’, “How did I let you go?” Gettin’ away unscathed for so damn long I got away, took my time, I’m okay alone And you stay knowing you forever know how hard I tried with you, oh [Chorus] Now that it’s over, you blame it all on me I know I should be bitter, but baby Right now I’m bittersweet I’m getting over what you put me through And I’d say I’m done crying, but baby I don’t lie like you do (Ha, ha) [Outro] You do (Ha, ha) You do (Ha, ha) Right now I’m bittersweet (Ha, ha) Ooh (Ha, ha) Ooh, ooh (Ha, ha) Right now I’m bittersweet Traduzione Bittersweet Madison Beer [Strofa 1] Non posso credere che finisca così Pensavo che saresti sempre rimasto Ora mi chiedo cosa ho cambiato Penso di dover andare Camminare da sola Odio vedere tutto andare in fumo [Pre-ritornello] Volevo stare con te Volevo farcela Ma l’hai fatto? Giuro che lo sapevo [Ritornello] Ora che è finita, dai tutta la colpa a me So che dovrei essere amareggiata, ma tesoro In questo momento sono agrodolce Sto superando quello che mi hai fatto passare E direi che ho finito di piangere, ma tesoro Non mento come te (Ah, ah) [Post-Ritornello] Lo fai (Ah, ah) Lo fai (Ah, ah) In questo momento sono agrodolce (Ah, ah) Ooh (Ah, ah) Mm (Ah, ah) In questo momento sono agrodolce [Strofa 2] Un giorno mi sveglierò triste Ma andrò a letto così felice Sapendo che sai cosa avresti potuto avere Ora sto scegliendo me Non è stato così facile Dio non voglia per sempre in ginocchio [Pre-Ritornello] So che vuoi fare le cose per bene Non puoi guardarmi negli occhi occhi Bene per te Pensavo sempre di saperlo [Coro] Ora che è finita, dai tutta la colpa a me So che dovrei essere amareggiata, ma tesoro In questo momento sono agrodolce Sto superando quello che mi hai fatto passare E direi che ho finito di piangere, ma tesoro Non mento come te (Ah, ah) [Post-Coro] Lo fai (Ah, ah) Lo fai (Ah, ah) In questo momento sono agrodolce (Ah, ah) Ooh (Ah, ah) Mm (Ah, ah) In questo momento sono agrodolce [Bridge] Resto sveglia a pensare: “Come ti ho lasciato andare?” Me ne sono andata illeso per così tanto tempo Me ne sono andata, mi sono preso il mio tempo, sto bene da sola E tu resti lì a sapere che saprai per sempre quanto ci ho provato con te, oh [Coro] Ora che è finita, dai tutta la colpa a me So che dovrei essere amareggiato, ma tesoro In questo momento sono agrodolce Sto superando quello che mi hai fatto passare E direi che ho finito di piangere, ma tesoro Non mento come te (Ah, ah) [Finale] Tu lo fai (Ah, ah) Tu lo fai (Ah, ah) In questo momento sono agrodolce (Ah, ah) Ooh (Ah, ah) Ooh, ooh (Ah, ah) In questo momento sono agrodolce