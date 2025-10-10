Madison Beer – Bittersweet: audio, testo e traduzione

Bittersweet è il secondo singolo ufficiale per il terzo album di Madison Beer, intitolato MB3. Il brano è uscito venerdì 10 ottobre 2025 su Epic Records e Sing It Loud! Records.

Presentata per la prima volta il 19 settembre nel video di Yes Baby, e successivamente su Instagram Story, il 6 ottobre, l’ex fidanzata di Zach Bia, ha condiviso la data di uscita insieme a uno screen del video musicale.

La canzone esplora la fine di una relazione e le sue inevitabili conseguenze psicologiche, l’affermazione della propria identità dopo la fine della storia, e una sensazione agrodolce che nutre la protagonista nei confronti dell’altra persona che ha scelto di andarsene e di non stare più con lei.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo Bitterweet Madison Beer

[Verse 1]

Can’t believe it ends this way

Thought you’d always stay

Now I gotta wonder what I changed

Think I have to go

Walking all alone

Hate to see it all go down the drain

[Pre-Chorus]

Wanted to be with you

Wanted to make it through

But did you?

I swear I knew

[Chorus]

Now that it’s over, you blame it all on me

I know I should be bitter, but baby

Right now I’m bittersweet

I’m getting over what you put me through

And I’d say I’m done crying, but baby

I don’t lie like you do (Ha, ha)

[Post-Chorus]

You do (Ha, ha)

You do (Ha, ha)

Right now I’m bittersweet (Ha, ha)

Ooh (Ha, ha)

Mm (Ha, ha)

Right now I’m bittersweet

[Verse 2]

One day, I’ll wake up sad

But go to bed so glad

Knowing you know what you could’ve had

Now I’m choosing me

It wasn’t so easy

God forbid forever on my knees

[Pre-Chorus]

Know you want make it right

Can’t look me in the eyеs

Good for you

I always think I knew

[Chorus]

Now that it’s over, you blame it all on mе

I know I should be bitter, but baby

Right now I’m bittersweet

I’m getting over what you put me through

And I’d say I’m done crying, but baby

I don’t lie like you do (Ha, ha)

[Post-Chorus]

You do (Ha, ha)

You do (Ha, ha)

Right now I’m bittersweet (Ha, ha)

Ooh (Ha, ha)

Mm (Ha, ha)

Right now I’m bittersweet

[Bridge]

I lay awake thinkin’, “How did I let you go?”

Gettin’ away unscathed for so damn long

I got away, took my time, I’m okay alone

And you stay knowing you forever know how hard I tried with you, oh

[Chorus]

Now that it’s over, you blame it all on me

I know I should be bitter, but baby

Right now I’m bittersweet

I’m getting over what you put me through

And I’d say I’m done crying, but baby

I don’t lie like you do (Ha, ha)

[Outro]

You do (Ha, ha)

You do (Ha, ha)

Right now I’m bittersweet (Ha, ha)

Ooh (Ha, ha)

Ooh, ooh (Ha, ha)

Right now I’m bittersweet

Traduzione Bittersweet Madison Beer

[Strofa 1]

Non posso credere che finisca così

Pensavo che saresti sempre rimasto

Ora mi chiedo cosa ho cambiato

Penso di dover andare

Camminare da sola

Odio vedere tutto andare in fumo

[Pre-ritornello]

Volevo stare con te

Volevo farcela

Ma l’hai fatto?

Giuro che lo sapevo

[Ritornello]

Ora che è finita, dai tutta la colpa a me

So che dovrei essere amareggiata, ma tesoro

In questo momento sono agrodolce

Sto superando quello che mi hai fatto passare

E direi che ho finito di piangere, ma tesoro

Non mento come te (Ah, ah)

[Post-Ritornello]

Lo fai (Ah, ah)

Lo fai (Ah, ah)

In questo momento sono agrodolce (Ah, ah)

Ooh (Ah, ah)

Mm (Ah, ah)

In questo momento sono agrodolce

[Strofa 2]

Un giorno mi sveglierò triste

Ma andrò a letto così felice

Sapendo che sai cosa avresti potuto avere

Ora sto scegliendo me

Non è stato così facile

Dio non voglia per sempre in ginocchio

[Pre-Ritornello]

So che vuoi fare le cose per bene

Non puoi guardarmi negli occhi occhi

Bene per te

Pensavo sempre di saperlo

[Coro]

Ora che è finita, dai tutta la colpa a me

So che dovrei essere amareggiata, ma tesoro

In questo momento sono agrodolce

Sto superando quello che mi hai fatto passare

E direi che ho finito di piangere, ma tesoro

Non mento come te (Ah, ah)

[Post-Coro]

Lo fai (Ah, ah)

Lo fai (Ah, ah)

In questo momento sono agrodolce (Ah, ah)

Ooh (Ah, ah)

Mm (Ah, ah)

In questo momento sono agrodolce

[Bridge]

Resto sveglia a pensare: “Come ti ho lasciato andare?”

Me ne sono andata illeso per così tanto tempo

Me ne sono andata, mi sono preso il mio tempo, sto bene da sola

E tu resti lì a sapere che saprai per sempre quanto ci ho provato con te, oh

[Coro]

Ora che è finita, dai tutta la colpa a me

So che dovrei essere amareggiato, ma tesoro

In questo momento sono agrodolce

Sto superando quello che mi hai fatto passare

E direi che ho finito di piangere, ma tesoro

Non mento come te (Ah, ah)

[Finale]

Tu lo fai (Ah, ah)

Tu lo fai (Ah, ah)

In questo momento sono agrodolce (Ah, ah)

Ooh (Ah, ah)

Ooh, ooh (Ah, ah)

In questo momento sono agrodolce