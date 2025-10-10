GingerGeneration.it

Madison Beer – Bittersweet: audio, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
bittersweet madison beer

Bittersweet è il secondo singolo ufficiale per il terzo album di Madison Beer, intitolato MB3. Il brano è uscito venerdì 10 ottobre 2025 su Epic Records e Sing It Loud! Records.

Presentata per la prima volta il 19 settembre nel video di Yes Baby, e successivamente su Instagram Story, il 6 ottobre, l’ex fidanzata di  Zach Bia, ha condiviso la data di uscita insieme a uno screen del video musicale.

La canzone esplora la fine di una relazione e le sue inevitabili conseguenze psicologiche, l’affermazione della propria identità dopo la fine della storia, e una sensazione agrodolce che nutre la protagonista nei confronti dell’altra persona che ha scelto di andarsene e di non stare più con lei.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo Bitterweet Madison Beer

[Verse 1]
Can’t believe it ends this way
Thought you’d always stay
Now I gotta wonder what I changed
Think I have to go
Walking all alone
Hate to see it all go down the drain

[Pre-Chorus]
Wanted to be with you
Wanted to make it through
But did you?
I swear I knew

[Chorus]
Now that it’s over, you blame it all on me
I know I should be bitter, but baby
Right now I’m bittersweet
I’m getting over what you put me through
And I’d say I’m done crying, but baby
I don’t lie like you do (Ha, ha)

[Post-Chorus]
You do (Ha, ha)
You do (Ha, ha)
Right now I’m bittersweet (Ha, ha)
Ooh (Ha, ha)
Mm (Ha, ha)
Right now I’m bittersweet

[Verse 2]
One day, I’ll wake up sad
But go to bed so glad
Knowing you know what you could’ve had
Now I’m choosing me
It wasn’t so easy
God forbid forever on my knees

[Pre-Chorus]
Know you want make it right
Can’t look me in the eyеs
Good for you
I always think I knew

[Chorus]
Now that it’s over, you blame it all on mе
I know I should be bitter, but baby
Right now I’m bittersweet
I’m getting over what you put me through
And I’d say I’m done crying, but baby
I don’t lie like you do (Ha, ha)

[Post-Chorus]
You do (Ha, ha)
You do (Ha, ha)
Right now I’m bittersweet (Ha, ha)
Ooh (Ha, ha)
Mm (Ha, ha)
Right now I’m bittersweet

[Bridge]
I lay awake thinkin’, “How did I let you go?”
Gettin’ away unscathed for so damn long
I got away, took my time, I’m okay alone
And you stay knowing you forever know how hard I tried with you, oh

[Chorus]
Now that it’s over, you blame it all on me
I know I should be bitter, but baby
Right now I’m bittersweet
I’m getting over what you put me through
And I’d say I’m done crying, but baby
I don’t lie like you do (Ha, ha)

[Outro]
You do (Ha, ha)
You do (Ha, ha)
Right now I’m bittersweet (Ha, ha)
Ooh (Ha, ha)
Ooh, ooh (Ha, ha)
Right now I’m bittersweet

Traduzione Bittersweet Madison Beer

[Strofa 1]
Non posso credere che finisca così
Pensavo che saresti sempre rimasto
Ora mi chiedo cosa ho cambiato
Penso di dover andare
Camminare da sola
Odio vedere tutto andare in fumo

[Pre-ritornello]
Volevo stare con te
Volevo farcela
Ma l’hai fatto?
Giuro che lo sapevo

[Ritornello]
Ora che è finita, dai tutta la colpa a me
So che dovrei essere amareggiata, ma tesoro
In questo momento sono agrodolce
Sto superando quello che mi hai fatto passare
E direi che ho finito di piangere, ma tesoro
Non mento come te (Ah, ah)

[Post-Ritornello]
Lo fai (Ah, ah)
Lo fai (Ah, ah)
In questo momento sono agrodolce (Ah, ah)
Ooh (Ah, ah)
Mm (Ah, ah)
In questo momento sono agrodolce

[Strofa 2]
Un giorno mi sveglierò triste
Ma andrò a letto così felice
Sapendo che sai cosa avresti potuto avere
Ora sto scegliendo me
Non è stato così facile
Dio non voglia per sempre in ginocchio

[Pre-Ritornello]
So che vuoi fare le cose per bene
Non puoi guardarmi negli occhi occhi
Bene per te
Pensavo sempre di saperlo

[Coro]
Ora che è finita, dai tutta la colpa a me
So che dovrei essere amareggiata, ma tesoro
In questo momento sono agrodolce
Sto superando quello che mi hai fatto passare
E direi che ho finito di piangere, ma tesoro
Non mento come te (Ah, ah)

[Post-Coro]
Lo fai (Ah, ah)
Lo fai (Ah, ah)
In questo momento sono agrodolce (Ah, ah)
Ooh (Ah, ah)
Mm (Ah, ah)
In questo momento sono agrodolce

[Bridge]
Resto sveglia a pensare: “Come ti ho lasciato andare?”
Me ne sono andata illeso per così tanto tempo
Me ne sono andata, mi sono preso il mio tempo, sto bene da sola
E tu resti lì a sapere che saprai per sempre quanto ci ho provato con te, oh

[Coro]
Ora che è finita, dai tutta la colpa a me
So che dovrei essere amareggiato, ma tesoro
In questo momento sono agrodolce
Sto superando quello che mi hai fatto passare
E direi che ho finito di piangere, ma tesoro
Non mento come te (Ah, ah)

[Finale]
Tu lo fai (Ah, ah)
Tu lo fai (Ah, ah)
In questo momento sono agrodolce (Ah, ah)
Ooh (Ah, ah)
Ooh, ooh (Ah, ah)
In questo momento sono agrodolce

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati