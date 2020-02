Kpop | 7 artisti si sono esibiti nonostante fossero in infortunio

I Kpop Idol si esibiscono con una professionalità impeccabile ogni volta che salgono sul palco e, sfortunatamente, questo può occasionalmente causare loro problemi. Tuttavia, ciò non ha impedito ad alcuni idol continuare una performance nonostante fossero infortunati. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco una lista di artisti sudcoreani che hanno continuato a esibirsi nonostante non fossero in salute.

Durante i concerti da solista di G-Dragon a Seoul, sul pavimento del palcoscenico si era formato un buco a causa della caduta di alcuni oggetti di scena. Il cantante dei Big Bang non si era accorto di nulla ed è finito per caderci dentro. Fortunatamente a parte un po’ di spavento e alcuni graffi, l’artista kpop è stato in grado di proseguire il concerto.

MY PROFESSIONAL BAE ..SO HAPPY THAT HES OK ..PLEASE REALLY WTF !!! ..THEY MUST BE CAREFUL 😭😭😭 pic.twitter.com/7A2Ufs8wgr — itsmeQjQj (@itsmeqjqj) July 8, 2017

La Leader delle Stellar si è esibita al DMC Festival 2016 del kpop mentre indossava un tutore per il collo. Dopo aver rassicurato tutti di stare bene, Gayoung ha continuato a esibirsi senza problemi nonostante avesse il collo ingessato.

Jungkook dei BTS

Durante un’esibizione di “Blood, Sweat, & Tears,”, Jungkook si è tagliato accidentalmente la mano e mentre ballava le fan hanno notato chiaramente il sangue che usciva dal taglio. Tuttavia, il ragazzo ha continuato ad esibirsi fino alla fine della performance.

Dopo essersi ferita alla caviglia durante le prove, Amber non è stata in grado di ballare per le esibizioni di “Nu Abo” nei vari spettacoli musicali. Ma essendo una professionista del kpop, Amber si è presentata e si è esibita comunque, ha cantato insieme alle colleghe seduta su uno sgabello.

Kai ha avuto una storia molto travagliata e costellata da infortuni alla caviglia e all’anca. Purtroppo uno di questi infortuni è durato in parte durante la serie di concerti degli EXO nel 2016. Tuttavia, ha continuato ad esibirsi in tutte le date del tour e in seguito nel 2017 ha rilasciato un’intervista in cui si scusava con i fan e ammetteva di essersi sentito davvero in colpa per non aver ballato al meglio.

Le GFriend sono note per le loro coreografie energie, e sfortunatamente per SinB, durante un’esibizione di “Navillera” si è dislocata una spalla per un movimento sbagliato. A metà della canzone, si nota chiaramente che qualcosa non va in SinB, ma la ragazza non ha lasciato che ciò fermasse la performance del gruppo, riuscendo a durare fino alla fine e dimostrando di essere una vera professionista del kpop.



Taemin degli SHINee

La prima esibizione in assoluto al Tokyo Dome del gruppo kpop SHINee è stata a tutti gli effetti un grande successo, ma c’è stato un momento in cui le cose sono diventate leggermente pericolose quando Taemin è stato improvvisamente colpito da un attacco di crampi alle gambe durante “Your Number”. Dopo aver coraggiosamente combattuto contro il dolore mentre si esibiva, Taemin è stato rapidamente curato e poi è tornato sul palco per finire il concerto.