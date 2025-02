Noemi e Tony Effe: il video del duetto a Sanremo 2025

Nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover, alla 75º edizione del Festival di Sanremo, Noemi si esibisce con il brano Tutto il resto è noia, di Franco Califano, in duetto con Tony Effe.

Noemi partecipa in gara con il brano Se t’innamori muori, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Il brano affronta il tema della difficoltà di fidarsi della persona di cui ci si innamora, e di quanta fragilità e vulnerabilità questo richieda. Dal titolo è chiara la sensazione di abbandono all’altro che si prova nell’innamoramento, paragonata a una sorta di morte interiore ma serena, perché l’amore vero e reciproco è più forte di ogni paura e insicurezza.

La cantautrice ha annunciato una nuova data evento per la prima volta al Palazzo Dello Sport di Roma, prodotta da Friends & Partners, prevista per il 20 dicembre 2025.

Per Noemi, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, il 2024 è stato un anno ricco di ritorni e debutti. La cantautrice è tornata sulla scena musicale in primavera con il singolo Non ho bisogno di te e ha esordito come conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo. In autunno ha infine debuttato come attrice nella serie Netflix Adorazione, diretta da Stefano Mordini e presentata in anteprima ad Alice nella Città.

Con la Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui fa parte, Noemi ha partecipato a due eventi live insieme alle grandi voci della musica italiana all’Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024.

Il video di Noemi e Tony Effe a Sanremo 2025

