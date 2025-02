Lucio Corsi e Topo Gigio: il video del duetto a Sanremo 2025

Nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover, al 75° Festival di Sanremo Lucio Corsi si esibisce con il brano Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno in duetto con Topo Gigio.

“Anche i topi possono volare. Sono lieto di annunciarvi che al festival di Sanremo nella serata delle cover duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note (e le correnti) di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone. Volare, Nel blu dipinto di blu, è la canzone delle canzoni poiché l’elemento della musica è l’aria. L’hanno cantata tutti, da Paul Mccartney a Bowie fino a Troisi in Non ci resta che piangere. Insomma, penso che un sogno così non ritorni mai più” ha raccontato.

L’artista partecipa in gara per la prima volta con il brano Volevo essere un duro. La canzone è stata scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che hanno curato anche la produzione assieme a Antonio “Cuper” Cupertino.

È inoltre stato recentemente annunciato il Club Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile. Info e biglietti disponibili a questo link.

Il video di Lucio Corsi e Topo Gigio a Sanremo 2025

