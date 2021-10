Ed Sheeran – = Equals: tutte le canzoni, i testi e le traduzioni dell’album

Ed Sheeran ha pubblicato oggi, venerdì 29 ottobre, il suo nuovo album = (Equals). = è il quarto disco della serie intitolata con dei simboli matematici ed è un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ÷ (Divide), in cui Ed pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale = racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, Bad Habits.

La visione personale della vita di Ed è tutta espressa in =, il suo quotidiano e la sua intimità, elevando le esperienze ad uno stadio universale come in Visiting hours – un brano in cui descrive la perdita del suo mentore e amico Michael Gudinski, scritto subito dopo la sua morte.

La copertina dell’album è un vivido insieme di farfalle che simboleggiano una ‘nuova vita’, filo conduttore dell’album, dipinte su un disegno astratto eseguito da Ed Sheeran.

= (Equals) è un album molto personale e significa molto per me. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni – mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici – e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi.