Ed Sheeran – Be right now: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato Be right now, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Ascolta qui la canzone:

Testo Be right now di Ed Sheeran

A lifetime startin’ to feel like

It’s fallin’ short of the mark

But it’s all that we got

Every teardrop, every wrong turn

Made the moment we found

And it’s comin’ around, around, around, around, around

I don’t wanna miss one thing

We can turn the whole world down

And listen to the in-between

We are, we are the sound

There’s nothin’ but the space we’re in

The hurry and the noise shut out

Just stay here and be right now

The shadows cling to the ceiling

And fracture the light

That lands in our eyes

Every moment changes the whole view

And just when it ends

I feel it again, again, again, again, again

I don’t wanna miss one thing

We can turn the whole world down

And listen to the in-between

We are, we are the sound

There’s nothin’ but the space we’re in

The hurry and the noise shut out

Just stay here and be right now

Nothing else matters

Nothing else matters

Nothing else matters

Stay here and be right now

Nothing else matters

Nothing else matters

Nothing else matters

Just stay here and be right now

I don’t wanna miss one thing

We can turn the whole world down

And listen to the in-between

We are, we are the sound

There’s nothing but the space we’re in

The hurry and the noise shut out

Just stay here and be right now

Traduzione Be right now di Ed Sheeran

Una vita che inizia a sentirsi come

Sta cadendo al di sotto del segno

Ma è tutto ciò che abbiamo

Ogni lacrima, ogni svolta sbagliata

Fatto nel momento in cui abbiamo trovato

E sta arrivando intorno, intorno, intorno, intorno, intorno

Non voglio perdermi una cosa

Possiamo abbattere il mondo intero

E ascolta la via di mezzo

Noi siamo, noi siamo il suono

Non c’è nient’altro che lo spazio in cui ci troviamo

La fretta e il rumore si sono chiusi

Resta qui e sii subito

Le ombre si aggrappano al soffitto

E frattura la luce

Che atterra nei nostri occhi

Ogni momento cambia l’intera vista

E proprio quando finisce

Lo sento ancora, ancora, ancora, ancora, ancora

Non voglio perdermi una cosa

Possiamo abbattere il mondo intero

E ascolta la via di mezzo

Noi siamo, noi siamo il suono

Non c’è nient’altro che lo spazio in cui ci troviamo

La fretta e il rumore si sono chiusi

Resta qui e sii subito

Non importa nient’altro

Non importa nient’altro

Non importa nient’altro

Resta qui e sii subito

Non importa nient’altro

Non importa nient’altro

Non importa nient’altro

Resta qui e sii subito

Non voglio perdermi una cosa

Possiamo abbattere il mondo intero

E ascolta la via di mezzo

Noi siamo, noi siamo il suono

Non c’è nient’altro che lo spazio in cui ci troviamo

La fretta e il rumore si sono chiusi

Resta qui e sii subito