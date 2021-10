Ed Sheeran – Love in slow motion: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato Love in slow motion, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Ascolta qui la canzone:

Testo Love in slow motion di Ed Sheeran

It’s been a while since we’ve been alone

To turn off the world and the telephone

I need to tell you you’re beautiful

‘Cause it’s been a while and I apologize

I just get caught up in the rat race I’m runnin’

Chasin’ a moment, I’m hoping is comin’

If I stopped and took a look around

It’s in front of my eyes, eyes

Baby, let’s slow down time

Maybe just press rewind

Darling, that dress reminds

Me of the first time

And I wanna love tonight

One on one by the candlelight

Over and over, we spend our lives

Living fast forward but not tonight

Love in slow motion

It’s been a while since it was you and me

Too many friends, too many evening drinks

Yeah, we commit to so many things

But not to ourselves, and I apologize

Sometimes you’re sad and you tell me it’s nothin’

And I brush it off because there’s always somethin’

But I need to change my perspective

And prioritize-ize

If there’s one thing I know, it’s this

Every moment missed

Can be restored with your lips

It only takes one kiss

And I wanna love tonight

One on one by the candlelight

Over and over, we spend our lives

Living fast forward but not tonight

Love in slow motion

Ooh-ooh

Ooh-ooh

Love tonight

One on one by the candlelight

Over and over, we spend our lives

Living fast forward but not tonight

Love in slow motion

Wanna love tonight

One on one by the candlelight

Over and over, we spend our lives

Living fast forward but not tonight

Love in slow motion

In slow motion

In slow motion

Traduzione Love in slow motion di Ed Sheeran

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che siamo stati soli

Per spegnere il mondo e il telefono

Devo dirti che sei bellissima

Perché è passato un po’ di tempo e mi scuso

Sono solo rimasto coinvolto nella corsa al successo che sto correndo

Inseguendo un momento, spero che stia arrivando

Se mi fermassi a dare un’occhiata in giro

È davanti ai miei occhi, occhi

Piccola, rallentiamo il tempo

Forse basta premere riavvolgi

Tesoro, quel vestito ricorda

Io della prima volta

E voglio amare stanotte

Uno contro uno a lume di candela

Ancora e ancora, passiamo le nostre vite

Vivere avanti veloce ma non stanotte

L’amore al rallentatore

È passato un po’ di tempo da quando eravamo io e te

Troppi amici, troppi drink serali

Sì, ci impegniamo in così tante cose

Ma non per noi stessi, e mi scuso

A volte sei triste e mi dici che non è niente

E lo spazzolo via perché c’è sempre qualcosa

Ma ho bisogno di cambiare la mia prospettiva

E dai priorità

Se c’è una cosa che so, è questa

Ogni momento perso

Può essere ripristinato con le tue labbra

Basta un bacio

E voglio amare stanotte

Uno contro uno a lume di candela

Ancora e ancora, passiamo le nostre vite

Vivere avanti veloce ma non stanotte

L’amore al rallentatore

Ooh ooh

Ooh ooh

amore stasera

Uno contro uno a lume di candela

Ancora e ancora, passiamo le nostre vite

Vivere avanti veloce ma non stanotte

L’amore al rallentatore

Voglio amare stanotte

Uno contro uno a lume di candela

Ancora e ancora, passiamo le nostre vite

Vivere avanti veloce ma non stanotte

L’amore al rallentatore

Al rallentatore

Al rallentatore