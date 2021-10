Gossip Girl reboot – recensione: Bentornati nell’elite di Manhattan

Da ieri su Sky è disponibile il reboot (sequel) della serie cult Gossip Girl che lanciò Blake Lively e molti altri. Abbiamo visto i nuovi episodi e tra alti e bassi ecco una breve recensione

Il primo episodio del reboot di Gossip Girl è un salto indietro nel tempo per chi ha amato la serie originale. Infatti, vediamo una ragazza bionda su un treno in viaggio verso New York. Il riferimento a Serena è immediato e la nostalgia prende il sopravvento. Capiamo subito però che molte cose sono cambiate e che il tempo è passato perchè i blog non esistono praticamente più. Oggi ciò che conta di più è Instagram e il ruolo delle influencer ovvero quello che Blair e Serena erano ancora prima che influenzare gli altri diventasse un lavoro.

Un’altra enorme differenza con la serie originale è la rivelazione dell’identità di Gossip Girl già nel primo episodio. Infatti, capiamo che a scrivere pubblicare post e storie sul social che ha riportato in vita la blogger più famosa di New York sarà un gruppo di professori. Essi sono convinti che sia l’unico modo per essere temuti dagli studenti e riportare un po’ di disciplina. Si potrebbe riflettere sulle contraddizioni intrinseche all’idea di combattere i bulli facendo i bulli ma in alcuni momenti il gioco riesce.

Scopri qui il trailer del reboot

Ci sono poi molti riferimenti ai vecchi personaggi e capiamo che i tempi sono cambiati quando tutti parlano senza problemi di bisessualità o omosessualità. Inoltre, la regina della Costance è una ragazza di colore, spesso struccata che incita ognuno a trovare i proprio stile. Lo scontro tra amiche e nemiche diventa in questo reboot quello tra due sorelle che non si conoscono e diventano il giochino di Gossip Girl. Ci sono alcuni momenti ripetitivi e non abbiamo trovato personaggi all’altezza degli originali e con cui entrare in empatia ma è una serie leggera. Non avevamo grandi aspettative perciò non ci ha deluso ed è carina anche se un po’ insapore e con qualche stereotipo eccessivo.