Ed Sheeran – Sycamore: audio, testo, traduzione del brano

Sycamore è una delle tracce dell’ album di Ed Sheeran – (Subtract), l’ultimo nella sua era decennale di album matematici, in uscita il 5 maggio 2023.

Testo Sycamore Ed Sheeran

Sycamore in the summer bearing leaves

Swing, you’re pushin’ our daughter underneath

Flowers bloom in the garden, sway in breeze

Just imagine a world where we could be

Right now in the waiting room, emotions runnin’ wild

Worried ‘bout my lover and I’m worried ‘bout our child

Part of me was always in denial

It’s gonna take a little while

But in our story, love in, love out

We are glorious

In our story, love in, love out

We are glorious

Sycamore bringing shade from beating sun

Nothing more than a word, a smoking gun

What a puzzle is this to bе in love

To be planting your roots then dig thеm up

Waiting on professionals to tell you how it is

What’s he gonna say after, “I think you better sit”?

Brace yourself, something’s about to hit

It’s gonna take a little while

But in our story, love in, love out

We are glorious

In our story, love in, love out

We are glorious

In our story, love in, love out

We are glorious

In our story, love in, love out

We are glorious

Sycamore in the field, a lonely tree

Darling, what will become of you and me?

Traduzione Sycamore Ed Sheeran

Sicomoro in foglie d’estate

Swing, stai spingendo nostra figlia sotto

I fiori sbocciano nel giardino, ondeggiano al vento

Immagina solo un mondo in cui potremmo essere

In questo momento nella sala d’attesa, le emozioni corrono selvagge

Preoccupato per il mio amante e sono preoccupato per nostro figlio

Una parte di me negava sempre

Ci vorrà un po’ di tempo

Ma nella nostra storia, amore dentro, amore fuori

Siamo gloriosi

Nella nostra storia, amore dentro, amore fuori

Siamo gloriosi

Sicomoro che porta ombra dal sole battente

Nient’altro che una parola, una pistola fumante

Che enigma è questo essere innamorati

Per piantare le tue radici, poi scavale

Aspetto che i professionisti ti dicano com’è

Cosa dirà dopo “Penso che faresti meglio a sederti”?

Preparati, qualcosa sta per colpire

Ci vorrà un po’ di tempo

Ma nella nostra storia, amore dentro, amore fuori

Siamo gloriosi

Nella nostra storia, amore dentro, amore fuori

Siamo gloriosi

Nella nostra storia, amore dentro, amore fuori

Siamo gloriosi

Nella nostra storia, amore dentro, amore fuori

Siamo gloriosi

Sicomoro nel campo, un albero solitario

Tesoro, cosa ne sarà di te e me?