Ed Sheeran – Collide: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato Collide, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Ascolta qui la canzone:

Testo Collide di Ed Sheeran

Oh yeah, we’ve been in the rain

Been on the rocks, but we found our way

We’ve ordered pizza to an aeroplane

Slept on the beach like we were castaways

We’ve been in the storm

Been to an Irish bar in central Rome

Driven to hospitals with broken bones

We’ve shared a toothbrush and shared our home

We’ve seen the moon reflect on the rollin’ tide

Been up at 5AM, watchin’ the sunrise

Becausе the world looks better whеn I’m by your side

Oh I, oh I, oh I

When you and I collide

You bring me to life

Yeah, you bring me to life

You bring me to life

When you and I collide

You bring me to life

Yeah, you bring me to life

You bring me to life

We’ve been on the road

We’ve watched the blossom fall to Earth like snow

Fumbled in cubicles in Tokyo

And been to funerals in rented clothes

Mmm, we drank your father’s whiskey when your grandma died

You brought me to the morning through my darkest night

Yeah the world hurts less when I’m by your side

Oh I, oh I, oh I

When you and I collide

You bring me to life

Yeah, you bring me to life

You bring me to life

When you and I collide

You bring me to life

Yeah, you bring me to life

You bring me to life

Head first, collidin’

Dreamers collidin’

Universe collidin’

Your love let the light in

Head first, collidin’

Dreamers collidin’

Universe collidin’

Traduzione Collide di Ed Sheeran

Oh sì, siamo stati sotto la pioggia

Sono stato sulle rocce, ma abbiamo trovato la nostra strada

Abbiamo ordinato la pizza in aereo

Dormito sulla spiaggia come fossimo naufraghi

Siamo stati nella tempesta

Sono stato in un bar irlandese nel centro di Roma?

Portato in ospedale con le ossa rotte

Abbiamo condiviso uno spazzolino da denti e condiviso la nostra casa

Abbiamo visto la luna riflettere sull’alta marea

Mi sono alzato alle 5 del mattino, guardando l’alba

Perché il mondo sembra migliore quando sono al tuo fianco

Oh io, oh io, oh io

Quando io e te ci scontriamo

Mi fai vivere

Sì, mi porti in vita

Mi fai vivere

Quando io e te ci scontriamo

Mi fai vivere

Sì, mi porti in vita

Mi fai vivere

Siamo stati in viaggio

Abbiamo visto il fiore cadere sulla Terra come neve

Armeggiato nei cubicoli a Tokyo

E sono stato ai funerali con vestiti presi in affitto

Mmm, abbiamo bevuto il whisky di tuo padre quando tua nonna è morta

Mi hai portato al mattino attraverso la mia notte più buia

Sì, il mondo fa meno male quando sono al tuo fianco

Oh io, oh io, oh io

Quando io e te ci scontriamo

Mi fai vivere

Sì, mi porti in vita

Mi fai vivere

Quando io e te ci scontriamo

Mi fai vivere

Sì, mi porti in vita

Mi fai vivere

Testa prima, in collisione

I sognatori si scontrano

Universo in collisione

Il tuo amore fa entrare la luce

Testa prima, in collisione

I sognatori si scontrano

Universo in collisione