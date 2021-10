Ed Sheeran – First times: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato First times, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Testo First times di Ed Sheeran

I thought it’d feel different, playin’ Wembley

Eighty thousand singin’ with me

It’s what I’ve been chasin’ ‘cause this is the dream

When it was all over, I cleared out the room

Grabbed a couple beers, just me and you

Then we started talking the way that we do

Ain’t it funny how the simplest things in life can make a man?

Little moments that pass us by

Oh, but I remember

The first kiss, the first night, the first song that made you cry

The first drink, red wine, on a step in Brooklyn, I

Still feel the first fight, and we both made it out alive

And I can’t wait to make a million more first times

(Mmm, mmm)

The greatest thing that I have achieved

Was four little words, down on one knee

You said, “Darling, are you jokin’?”, and I just said, “Please”

Ain’t it funny how the simplest things in life can make a man?

Little moments that pass us by

Oh, but I remember

The first kiss, the first night, the first song that made you cry

The first look in your eyes when I said “I love you”, I

Can still feel the butterflies from when we stumbled home that night

I can’t wait to make a million more first times

(Mmm, mmm)

Ain’t it funny how the simplest things in life can make a man?

Little moments that pass us by

Oh, but I remember

The first kiss, first night, first song that made you cry

First dance in moonlight in your parents’ garden, I

Can’t wait to see everything that’s yet to be

Our first child and then a million more first times

Traduzione First times di Ed Sheeran

Pensavo che sarebbe stato diverso suonare a Wembley

Ottantamila cantano con me

È quello che stavo inseguendo perché questo è il sogno

Quando tutto è finito, ho ripulito la stanza

Ho preso un paio di birre, solo io e te

Poi abbiamo iniziato a parlare come facciamo noi

Non è divertente come le cose più semplici della vita possano fare un uomo?

Piccoli momenti che ci passano accanto

Oh, ma mi ricordo

Il primo bacio, la prima notte, la prima canzone che ti ha fatto piangere

Il primo drink, vino rosso, su un gradino a Brooklyn

Sento ancora il primo litigio, ed entrambi ne siamo usciti vivi

E non vedo l’ora di fare un milione in più le prime volte

(Mmm, mmm)

La cosa più grande che ho raggiunto

Erano quattro paroline, in ginocchio

Hai detto: “Tesoro, stai scherzando?”, e io ho solo detto: “Per favore”

Non è divertente come le cose più semplici della vita possano fare un uomo?

Piccoli momenti che ci passano accanto

Oh, ma mi ricordo

Il primo bacio, la prima notte, la prima canzone che ti ha fatto piangere

Il primo sguardo nei tuoi occhi quando ho detto “ti amo”, io

Posso ancora sentire le farfalle di quando siamo inciampati a casa quella notte

Non vedo l’ora di fare un milione in più le prime volte

(Mmm, mmm)

Non è divertente come le cose più semplici della vita possano fare un uomo?

Piccoli momenti che ci passano accanto

Oh, ma mi ricordo

Il primo bacio, la prima notte, la prima canzone che ti ha fatto piangere

Primo ballo al chiaro di luna nel giardino dei tuoi genitori, io

Non vedo l’ora di vedere tutto quello che deve ancora essere

Il nostro primo figlio e poi un altro milione di prime volte