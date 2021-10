Ed Sheeran – The Joker and the Queen: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato The Joker and the Queen, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Testo The Joker and the Queen di Ed Sheeran

How was I to know? It’s a crazy thing

I showed you my hand and you still let me win

And who was I to say that this was meant to be?

The road that was broken brought us together

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that would give you a diamond ring

When I fold, you see the best in me

The joker and the queen

I was upside down from the outside in

You came to the table and you went all in

With a single word and a gentle touch

You turned a moment into forever

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that could give you a diamond ring

When I fold, you see the best in me

The joker and the queen

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that would givе you a diamond ring

When I folded, you saw the bеst in me

The joker and the queen

The joker and the queen

Traduzione The Joker and the Queen di Ed Sheeran

Come potevo saperlo? È una cosa pazzesca

Ti ho mostrato la mia mano e mi hai ancora lasciato vincere

E chi ero io per dire che questo doveva essere?

La strada che è stata rotta ci ha riuniti

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che ti darebbero un anello di diamanti

Quando ho chiuso, vedi il meglio di me

Il burlone e la regina

Ero sottosopra dall’esterno in

Sei venuta al tavolo e sei andata tutto dentro

Con una sola parola e un tocco gentile

Hai trasformato un momento in per sempre

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che potrebbero darti un anello di diamanti

Quando piego, vedi il meglio di me

Il burlone e la regina

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che ti darebbero un anello di diamanti

Quando ho chiuso, hai visto il meglio di me

Il burlone e la regina

Il burlone e la regina