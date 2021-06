Ed Sheeran: audio, testo e traduzione di Bad Habits

Traduzione Testo Bad Habits Ed Sheeran: ascolta qui il nuovo singolo dell’artista britannico!

Ed Sheeran è tornato! Il cantante britannico sta ufficialmente preparando il suo come back discografico, a due anni di distanzan da N 6 Collaboration Project. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Bad Habits, il suo nuovo singolo!

Ed ci aveva fatto ascoltare il singolo in anteprima in versione acustica su Instagram e lanciando una speciale challenge su TikTok!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Bad Habits di Ed Sheeran!

Traduzione testo Bad Habits Ed Sheeran

Testo

Intro]

Ooh

[Verse]

Every time you come around, you know I can’t say no

Every time the sun goes down, I let you take control

And tonight I had something wonderful

[Chorus]

My bad habits lead to late nights, endin’ alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearin’ this will be the last but it probably won’t

I got nothin’ left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes starin’ at space

And I know I’ll lose control of the things that I say

I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

Nothin’ happens after two, it’s true, it’s true

My bad habits lead to you

Traduzione

oooh

Ogni volta che passi, io so che non posso dire di no

ogni volta che il s0le tramonta, ti lascio prendere il controllo

e stanotte ho avuto qualcosa di incredibile

le mie cattive abitudini mi conducono a fare le ore piccole, le finisco da solo

facendo conversazioni con persone che conosco a malapena

promettendomi che questa sarà l’ultima volta ma probabilmentenon sarà così

non ho nulla da perdere, o usare, o fare

le mie cattive abitudini mi portano a fissare lo spazio con occhi aperti

e io so che perderò il controllo delle cose che dico

stavo cercando una via di fuga, adesso non posso fuggire

niente succede dopo le due, è vero, è vero

le mie cattive abitudini mi portano a te