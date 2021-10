Ed Sheeran – Leave your life: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato Leave your life, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Ascolta qui la canzone:

Testo Leave your life di Ed Sheeran

If I forget to say goodbye

Before I catch the plane

Would you know the way that I

Feel when I’m away?

We’ll see the same sky tonight

But the stars are out of place

You’ll never know the weight of my heart

Every time I leave you, babe

It’s hard to break the landing

But I’ll see you again

I’m never gonna leave your life

Even at the times I’m miles away, you are always on my mind

Forever and now, I will be by your side

I know it can change from day to day, but this love will keep alive

I’m never gonna leave your life

I-I-I’m, I’m never gonna leave your life

Oh, I could never tell you lie

Or put in words your finest traits

The darkest green and hazel eyes

And yet I can’t describe the shade

You are all this heart of mine

And there you will remain

You’ll never know the weight of my

Decisions when I leave your smiling face

It’s hard to understand it

But I’ll see you again

Oh, I’m, I’m never gonna leave your life

Even at the times I’m miles away, you are always on my mind

Forever and now, I will be by your side

I know it can change from day to day, but this love will keep alive

I’m never gonna leave your life

I-I-I’m, I’m never gonna leave your life

It’s hard to break the landing

But I’ll see you again

I’m never gonna leave your life

Even at the times I’m miles away, you are always on my mind

Forever and now, I will be by your side

I know it can change from day to day, but this love will keep alive

I’m never gonna leave your life

I-I-I’m, I’m never gonna leave your life

If I forget to say goodbye

Before I catch the plane

Would you know the way that I

Feel when I’m away?

Traduzione Leave your life di Ed Sheeran

Se mi dimentico di dire addio

Prima di prendere l’aereo

Vuoi sapere il modo in cui io?

Mi sento quando sono via?

Stanotte vedremo lo stesso cielo

Ma le stelle sono fuori posto

Non conoscerai mai il peso del mio cuore

Ogni volta che ti lascio, piccola

È difficile rompere l’atterraggio

Ma ci rivedremo

Non lascerò mai la tua vita

Anche quando sono a miglia di distanza, sei sempre nella mia mente

Per sempre e ora, sarò al tuo fianco

So che può cambiare di giorno in giorno, ma questo amore continuerà a vivere

Non lascerò mai la tua vita

Io-io-io sono, non lascerò mai la tua vita

Oh, non potrei mai dirti una bugia

O metti in parole i tuoi tratti migliori

Gli occhi verde scuro e nocciola

Eppure non riesco a descrivere l’ombra

Sei tutto questo mio cuore

E lì rimarrai

Non saprai mai il peso delle mie

Decisioni quando lascio la tua faccia sorridente

È difficile capirlo

Ma ci rivedremo

Oh, io, io non lascerò mai la tua vita

Anche quando sono a miglia di distanza, sei sempre nella mia mente

Per sempre e ora, sarò al tuo fianco

So che può cambiare di giorno in giorno, ma questo amore continuerà a vivere

Non lascerò mai la tua vita

Io-io-io sono, non lascerò mai la tua vita

È difficile rompere l’atterraggio

Ma ci rivedremo

Non lascerò mai la tua vita

Anche quando sono a miglia di distanza, sei sempre nella mia mente

Per sempre e ora, sarò al tuo fianco

So che può cambiare di giorno in giorno, ma questo amore continuerà a vivere

Non lascerò mai la tua vita

Io-io-io sono, non lascerò mai la tua vita

Se mi dimentico di dire addio

Prima di prendere l’aereo

Vuoi sapere il modo in cui io?

Mi sento quando sono via?