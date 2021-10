Ed Sheeran – Stop the rain: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato Stop the rain, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Ascolta qui la canzone:

Testo Stop the rain di Ed Sheeran

Another human cloud to bring you down when you blew the last away

And bring out a poisoned tongue or plastic crown, but for me, they look the same

Sometimes, it can get all too much for me

And that’s why the photograph gets burned, throw the match in gasoline, a-ayy

Don’t let the ones who hurt you see you cry

Tomorrow is another day

You cannot stop the rain, no way

Holdin’ an umbrella when the rain clouds come over again

Tryna find somethin’ real, but it’s not the game they play

Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

But that’s just the way I feel

You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

Another “I, me, mine” to blur the lines between love and then heartbreak

Oh, it’s a lonely life thinkin’ you’re right and always shiftin’ blame

And every time it’s getting more and more ugly

And that’s why the photograph gets burned, throw the match in gasoline, a-ayy

Don’t let them tell you “Keep it all inside”

I know the winds have got to change

You cannot stop the rain, no way

Holdin’ an umbrella when the rain clouds come over again

Tryna find somethin’ real, but it’s not the game they play

Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

But that’s just the way I feel

You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

And it seem like time

Can be so much more than a wake-up call into live real life

Every day is a chance that we can start over, read my mind

There’ll be ups and downs, but it won’t change a thing between you and I

There’s one thing I can’t change

You cannot stop the rain, no way

Holdin’ an umbrella when the rain clouds come over again

Tryna find somethin’ real, but it’s not the game they play

Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

But that’s just the way I feel

You cannot stop the rain, no way

Holdin’ an umbrella when the rain clouds come over again

Tryna find somethin’ real, but it’s not the game they play

Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

But that’s just the way I feel

You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

Can’t stop the rain, yeah, can’t stop the rain, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Can’t stop the rain, can’t stop the rain (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Can’t stop the rain (Yeah, yeah, yeah, yeah)

You know you can’t stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

Traduzione Stop the rain di Ed Sheeran

Un’altra nuvola umana per abbatterti quando hai spazzato via l’ultima

E tira fuori una lingua avvelenata o una corona di plastica, ma per me sembrano uguali

A volte può essere troppo per me

Ed è per questo che la fotografia viene bruciata, getta il fiammifero nella benzina, a-ayy

Non lasciare che chi ti ha ferito ti veda piangere

Domani è un altro giorno

Non puoi fermare la pioggia, in nessun modo

Tenendo un ombrello quando le nuvole di pioggia tornano

Cercando di trovare qualcosa di reale, ma non è il gioco a cui giocano

Fingendo che il tempo sia nella tua mente, non hai nessuno da incolpare

Ma questo è solo il modo in cui mi sento

Non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì

Non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì

Un altro “io, me, mio” per offuscare i confini tra l’amore e poi il crepacuore

Oh, è una vita solitaria pensare che tu abbia ragione e dare sempre la colpa

E ogni volta diventa sempre più brutto

Ed è per questo che la fotografia viene bruciata, getta il fiammifero nella benzina, a-ayy

Non lasciare che ti dicano “Tienilo tutto dentro”

So che i venti devono cambiare

Non puoi fermare la pioggia, in nessun modo

Tenendo un ombrello quando le nuvole di pioggia tornano

Cercando di trovare qualcosa di reale, ma non è il gioco a cui giocano

Fingendo che il tempo sia nella tua mente, non hai nessuno da incolpare

Ma questo è solo il modo in cui mi sento

Non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì

Non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì

E sembra che il tempo

Può essere molto più di un campanello d’allarme nella vita reale dal vivo

Ogni giorno è un’occasione per ricominciare da capo, leggimi nel pensiero

Ci saranno alti e bassi, ma non cambierà nulla tra me e te

C’è una cosa che non posso cambiare

Non puoi fermare la pioggia, in nessun modo

Tenendo un ombrello quando le nuvole di pioggia tornano

Cercando di trovare qualcosa di reale, ma non è il gioco a cui giocano

Fingendo che il tempo sia nella tua mente, non hai nessuno da incolpare

Ma questo è solo il modo in cui mi sento

Non puoi fermare la pioggia, in nessun modo

Tenendo un ombrello quando le nuvole di pioggia tornano

Cercando di trovare qualcosa di reale, ma non è il gioco a cui giocano

Fingendo che il tempo sia nella tua mente, non hai nessuno da incolpare

Ma questo è solo il modo in cui mi sento

Non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì

Non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì

Non posso fermare la pioggia, sì, non posso fermare la pioggia, sì (Sì, sì, sì, sì)

Non posso fermare la pioggia, non posso fermare la pioggia (Sì, sì, sì, sì)

Non riesco a fermare la pioggia (Sì, sì, sì, sì)

Sai che non puoi fermare la pioggia, sì, sì, sì, sì