Ed Sheeran – Tides: audio, testo e traduzione

Ed Sheeran ha pubblicato Tides, uno dei brani del suo nuovo disco, = (Equals), rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

=, il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà.

Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, ‘Bad Habits’.

Ascolta qui la canzone:

Testo Tides di Ed Sheeran

I have grown up, I am a father now

Everything has changed, but I am still the same somehow

You know I’ve never been afraid of death

But now I wanna see the things that haven’t happened yet

I still love getting out of my mind, I should cut it down

I still know people I don’t like and I should cut them out

I feel embarrassed ‘bout the things that I did in my youth

‘Cause now I have a child, I know one day that you will do

Freight cargo, dot stops and aeroplanes

Late-night calls, signal is in and out again

Feelin’ low, serotonin known better days

Go, go, go! But every moment you’re here with me

Timе stops to still

When you are in my arms, it always will

And life, lifе is changin’ tides

I lost the confidence in who I was

To busy tryna chase the high and get the numbers up

I have the same dream every night

A bullet through my brain the moment that I close my eyes

I still have to lean on a shoulder when I’ve broken down

And I have people that depend on me to sort them out

I sometimes fantasise I disappear without a trace

I have no regrets, but wish I did things in a different way

Low fly zone, lawsuits, and film stars

Headline wrote the princess and the face scar

Broken bones, break-ins, and Babylon

Go, go, go! But every moment you’re here with me

Time stops to still

When you are in my arms, it always will

And life, life is changin’ tides

Time stops to still

When you are in my arms, it always will

And life, life is changin’ tides

Traduzione Tides di Ed Sheeran

Sono cresciuto, ora sono padre

Tutto è cambiato, ma io sono ancora lo stesso in qualche modo

Sai che non ho mai avuto paura della morte

Ma ora voglio vedere le cose che non sono ancora accadute

Amo ancora andare fuori di testa, dovrei escluderlo

Conosco ancora persone che non mi piacciono e dovrei escluderle

Mi sento imbarazzato per le cose che ho fatto nella mia giovinezza

Perché ora ho un figlio, so che un giorno lo farai

Merci, scali e aeroplani

Chiamate a tarda notte, il segnale è di nuovo in entrata e in uscita

Mi sento giù, la serotonina conosce giorni migliori

Via! Via! Via! Ma ogni momento sei qui con me

Il tempo si ferma

Quando sei tra le mie braccia, lo farà sempre

E la vita, la vita sta cambiando le maree

Ho perso la fiducia in chi ero

Per essere impegnato a cercare di inseguire il massimo e ottenere i numeri

Faccio lo stesso sogno ogni notte

Una pallottola nel mio cervello nel momento in cui chiudo gli occhi

Devo ancora appoggiarmi a una spalla quando sono a pezzi

E ho persone che dipendono da me per risolverle

A volte sogno di scomparire senza lasciare traccia

Non ho rimpianti, ma vorrei fare le cose in modo diverso

Zona di volo basso, cause legali e stelle del cinema

Il titolo ha scritto la principessa e la cicatrice sul viso

Ossa rotte, effrazioni e Babilonia

Via! Via! Via! Ma ogni momento sei qui con me

Il tempo si ferma

Quando sei tra le mie braccia, lo farà sempre

E la vita, la vita sta cambiando le maree

Il tempo si ferma

Quando sei tra le mie braccia, lo farà sempre

E la vita, la vita sta cambiando le maree