Diodato: tutti i testi e i significati dell’album Che vita Meravigliosa

Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo.

Un album composto da 11 brani che rappresenta un’ulteriore evoluzione nella ricerca del suono e nella scrittura che si fa ancor più asciutta e diretta, flusso di coscienza e analisi profonda e scrupolosa di sentimenti innescati dal vissuto del quotidiano.

Un nuovo linguaggio per Diodato e temi sfaccettati attraversati in Che vita meravigliosa, un album che si configura come un vero e proprio racconto, di sé stesso e della realtà che lo circonda.

Che Vita Meravigliosa esce in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming e download. È già disponibile in pre-order su Amazon, anche in versione autografata, e in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify e Apple Music a questo link.

“Non credo di essere mai stato così tanto me stesso, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album. Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle”, dice Diodato a proposito dell’album.

Cliccando sui titoli delle canzoni potete ascoltare ogni pezzo e leggerne il testo!

Tracklist dell’album Che vita Meravigliosa

01. CHE VITA MERAVIGLIOSA

02. FINO A FARCI SCOMPARIRE

03. LA LASCIO A VOI QUESTA DOMENICA

04. FAI RUMORE

05. ALVEARI

06. CIAO, CI VEDIAMO

07. NON TI AMO PIÙ

08. SOLO

09. IL COMMERCIANTE

10. E ALLORA FACCIO COSì

11. QUELLO CHE MI MANCA DI TE