Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Alveari.

“Un pad di synth elettronici, arpeggiatori frenetici anni Ottanta, fanno da sottofondo a tutto il brano, come a voler ricreare l’atmosfera operosa degli alveari, la stessa in cui scorre la nostra vita folle, fragile, dall’equilibrio precario. Una canzone che ci fa guardare dentro e intorno, alle nostre esistenze incasellate in celle esagonali, alle nostre città con le loro strade, case e finestre, da cui osserviamo un mondo che pare perfetto se limitiamo lo sguardo solo a ciò che vogliamo vedere. Così lontani da un universo che pare infinito e immortale siamo destinati a cadere, a fare i conti con le nostre fragilità, forse anche per ritrovare un senso, per riappropriarci di quell’essenziale invisibile”

Audio di Alveari

Testo di Alveari

Dio, quanta vita scorre

in questo ammasso di cemento

in questo strato immobile di cose

tra le finestre e il centro

di queste case che sembrano alveari

sotto un cielo di piombo e d’argento

a ricordarci che tutto questo

non potrà mai appartenere all’universo

è tutto così folle

questo continuo rincorrere il vento

cercando di fermare

L’orgasmo labile di un appagamento

fino a farsi prendere per stanchezza

fino a rinunciare ad ogni bellezza

fino ad accontentarsi

raccontarsi una bugia per tenerezza

E poi cadere un giorno

cadere un giorno e ricordarsi

che è tutto così fragile

un equilibrio facile da perdere

ma cadere non è inutile

cadere non è inutile

cadere è ritrovarsi

ricordarsi di nuovo

dell’essenziale invisibile

E adesso guarda che cosa succede

fuori da questo sputo di strade

fuori da questo mondo perfetto

che esiste solo se ignori

che esiste tutto il resto

che fuori c’è la guerra

non te ne accorgi più

che sei anche tu un soldato

che spari pure tu

Per poi cadere un giorno

cadere un giorno e ricordarsi

che è tutto così fragile

un equilibrio facile da perdere

ma cadere non è inutile

cadere non è inutile

cadere è ritrovarsi ricordarsi

di nuovo dell’essenziale invisibile

dell’essenziale invisibile

Ma io che parlo a fare

che sono come te

che fingo di capire

e poi non so capire

io che parlo a fare

che proprio come te

mi perdo in questo niente

chiuso in un alveare

Per poi cadere un giorno

cadere un giorno e ricordarsi

che è tutto così fragile

un equilibrio facile da perdere

ma cadere non è inutile

cadere non è inutile

cadere è ritrovarsi

ricordarsi di nuovo

dell’essenziale invisibile

dell’essenziale invisibile