Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Solo.

“Un temporale e la pioggia che scende e ticchetta fuori dalla finestra di casa fanno da intro a una ballad sulla ricerca della solitudine, sui motivi di questo desiderio che a volte diventa condizione esistenziale, analisi, apparentemente senza esito, dello stato d’animo in cui cadiamo quando siamo soli. Quante volte siamo rimasti soli perché abbiamo pensato che niente valesse la pena? Quante volte abbiamo finto di star bene nella nostra solitudine pur di fare ciò che volevamo, convincendoci che fosse l’unica strada possibile? Costruiamo faticosamente vite insieme per poi, molto spesso, abbandonarci all’autolesionismo, a quella forza distruttiva che resta spesso unica compagna delle nostre silenziose e incomprensibili solitudini”.

Qui sotto trovate audio e testo di Solo di Diodato!

Audio





Testo

Qualche volta sei rimasto solo

perchè gli altri non volevano

condividere con te la noia dello stare

al mondo senza alcuna gioia

e qualche volta sei rimasto solo

perchè tutto il resto non aveva

niente che ti appartenesse davvero

niente per cui poi davvero valesse la pena

E qualche volta hai finto che da sol0 stavi meglio

che da s0lo in fondo faccio sol0 quel che voglio

che è meglio sol0 che

che fi da slo fa per

E poi non c’è più niente da dire

e poi non hai più niente da capire

se non che quando resti solo

alla fine poi ti senti

E qualche volta sei rimasto solo

perchè gli altri non potevano

non potevano restarti accanto

anche se avrebbero voluto tanto

e quella volta sei rimasto sol0

perchè in fondo cosa me ne frega

sono solo e questa è la mia strada

e non mi fermerà certo il pianto di una strega

E quante volta hai finto che da solo stavi meglio

che da solo in fondo faccio solo quel che voglio

e non mi guardo indietro mai mai

E poi non c’è più niente da dire

e poi non hai più niente da capire

se non che quando resti solo

alla fine poi ti senti

Eppure è come se

cercassimo di allontanarci sempre

come se volessimo per forza rovinare tutto

solo per vedere se anche questa volta poi

Non avremo più niente da dire

non avremo più niente da capire

se non che quando resti sol0

alla fine poi ti senti sol0