Eurovision 2022: Diodato ospite della prima semifinale durante l’Interval Act

Diodato si esibirà a Torino in occasione della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 che avrà luogo il prossimo 10 maggio.

L’annuncio è arrivato ieri sera nel corso del TG 1 dove l’artista ha espresso tutta la sua gioia nel poter prendere parte al flusso musicale di ESC.

Come riportato sul sito ufficiale della manifestazione, inoltre, Diodato si esibirà sul palco durante l’Interval Act. Quindi tra la chiusura delle votazioni e l’annuncio dei risultati della prima semifinale.

Il cantante ha introdotto così la sua partecipazione all’Eurovision: “Sarò ospite all’Eurovision 2022 il 10 maggio. Siamo in tanti italiani su quel palco ed è bello che la musica italiana stia viaggiando così tanto e sono felice di fare parte in qualche modo di questo flusso musicale. Una manifestazione come l’Eurovision rappresenta proprio questa forza di amplificare i messaggi che ha la musica, di abbattere le barriere e unire i popoli. Portare un messaggio di pace e di forte umanità, che in un momento come questo è ancora più importante”.

Diodato all’Eurovision Song Contest

La notizia chiude un cerchio iniziato due anni fa quando il cantante fu costretto a rinunciare alla partecipazione a Eurovision che nel 2020 si svolse a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

A causa della pandemia, infatti, quell’edizione di ESC venne cancellata. Di conseguenza, Diodato contribuì insieme agli altri partecipanti a una serata celebrativa senza alcuna competizione.

L’artista cantò la sua Fai rumore (brano vincitore di Sanremo 2020) in collegamento dall’Hilversum, dato che l’Ahoy Arena era adibita in quel momento a ospedale Covid.

L’Eurovision 2022 si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio e andrà in onda su Rai Uno. Il commento è di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico, mentre la conduzione di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

Nello specifico, la prima semifinale in cui si esibirà anche Diodato si svolgerà il 10 maggio 2022 alle 21:00 CEST. Vi gareggeranno 17 paesi e voteranno anche Francia e Italia. I biglietti sono disponibili a questo link.