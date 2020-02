Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Il commerciante.

“Un arrangiamento quasi da banda che si intreccia con una ritmica e con delle liriche quasi rappate, inaspettate, sorprendenti. Come certe riflessioni, che nascono così, mentre compri l’olio per il motore della macchina e magari hai la fortuna di incontrare un commerciante appassionato che ti invita a scegliere l’olio giusto, consigliandoti con attenzione. E la riflessione che viene fuori si allarga ai rapporti umani, alle distanze da centro commerciale, alla freddezza che sempre di più vorrebbe divenire regola ma che per fortuna qualche piccolo eroe cerca ancora di contrastare”.

Qui trovi il testo e l’audio di Il Commerciante di Diodato!

Audio

Testo

Ho incontrato un commerciante vecchio stile

e ora gli scrivo una canzone

perché mi ha fatto stare bene parlare d’olio del motore

con un intenditore

ho ascoltato i suoi consigli

ho imparato il codice da ricordare

per non farmi più fregare ogniqualvolta dovrò comprare

un litro d’olio per il mio motore

E poi ho pensato che

è diventato difficile trovare

persone competenti

innamorate di un lavoro normale

ho pensato che

è tutto un grande centro commerciale

con le passioni in saldi

per te in offerta speciale

E mi ha spiegato che quell’olio che cercavo

lui ce l’aveva in due diverse confezioni

la prima cara perché quello che compravo

era anche il nome noto dei suoi produttori

e la seconda che costava molto meno

mi garantiva le stesse prestazioni

e sorridendomi da dietro quegli occhiali

mi ha detto “scegli tu che per me sono uguali”

Ed io ho pensato che

è diventato difficile trovare

persone competenti

innamorate di un lavoro normale

ho pensato che

è tutto un grande centro commerciale

con le passioni in saldi

per te in offerta speciale

Ed io ho pensato che

è diventato difficile trovare

persone competenti

innamorate di un lavoro normale

ho pensato che

è tutto un grande centro commerciale

con le passioni in saldi

per te in offerta