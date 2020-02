Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Ciao, ci vediamo.

“Tutto il brano è caratterizzato da suoni di tastiere che sembrano richiamare un sound design da videogame ed è forse un richiamo al gioco e all’ironia che si sviluppa durante tutto il pezzo. Rimanere sul filo di un rapporto che si muove tra amicizia e flirt ma che deve aver già dato modo di comprendere, magari in un passato recente, che è meglio non andare oltre. E allora forse basterebbe un “Ciao, ci vediamo” se non fosse che una delle due persone coinvolte non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi”.

Audio

Testo

Forse è arrivato il momento di

andare via

di dirti ciao ci vediamo

ciao ci sentiamo

e così sia

che non ha senso restare qui tutta la notte

senza poterci fare niente

no non possiamo farci niente

E non hai voglia di fare l’adulto

non hai voglia di ferirti o rinnegare tutto

è che ogni volta è la stessa questione

tu ogni volta fai scoppiare una rivoluzione

E vai fuori di te fuori perchè fuori non c’è

niente che sia meglio di te e me

Ciao ci vediamo

ciao ci sentiamo

ciao ciao

E l’amicizia lo sai

non ci riuscirà mai

che se a te negano qualcosa diventi più pericolosa

con quel tuo fare da innocente

tu ne hai fregata tanta di gente

ma io che ormai ti conosco

resto sul filo più che posso

E non hai voglia di fare l’adulto

non hai voglia di ferirti o rinnegare tutto

è che ogni volta è la stessa questione

tu ogni volta fai scoppiare una rivoluzione

E vai fuori di te fuori perché fuori non c’è

niente che sia meglio di te e me

Ciao ci vediamo

ciao ci sentiamo

ciao ciao

Ma vai fuori di te fuori perché fuori non c’è

niente che sia meglio di te e me

Ciao ci vediamo

ciao non possiamo

ciao ciao

Sorridi e dici

non finirà così

se non c’è soluzione

sarà rivoluzione

E vai fuori di te fuori perché fuori non c’è

niente che sia meglio di te e me

Ciao ci vediamo

ciao non possiamo

ciao ciao

Ma vai fuori di te fuori perchè fuori non c’è

niente che sia meglio di te e me

Ciao ci vediamo

ciao non possiamo

ciao ciao

Ciao ci vediamo

ciao non possiamo

ciao ciao

Ciao ci vediamo

ciao ci sentiamo

ciao ciao