ESC 2020: 41 artisti cantano Love Shine a Light. VIDEO!

Ieri si è svolta un’edizione speciale dell’Eurovison 2020. La cerimonia principale è stata cancellata ma gli artisti dei 41 paesi si sono riuniti cantando insieme a distanza Love Shine a Light. Un momento magico dove tutti i partecipanti hanno dato il loro contributo, compreso il rappresentante italiano Diodato che è stato un po’ il protagonista di questa serata.

L’evento è andato in onda in eurovisione anche sui canali Rai1 e le altre properties (tra cui Radio e RaiPlay, dove potrete rivederlo). Tutto l’evento è disponibile anche nel canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest.

Qui per vedere il video di Love Shine a Light

I 41 paesi tutti insieme hanno intonato questa canzone, brano originariamente cantato da Katrina and The Waves pubblicato nel 1997 e che aveva vinto proprio l’edizione canora di quell’anno diventando popolarissima in tutto il mondo. Un momento emozionante e sicuramente carico di sentimenti che non potete perdervi!

Anche se in un formato molto diverso, è stato comunque un piacere poter rivedere molte delle performance degli artisti. Nonostante non si sia trattata di una competizione, questo Eurovision rimarrà nella storia senza alcun dubbio.

Love Shine A Light performed by the artists of Eurovision 2020 - Eurovision: Europe Shine A Light

Watch this video on YouTube