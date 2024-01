Sanremo 2024: testo, significato e autori di Ti muovi di Diodato

Il testo del brano Ti muovi di Diodato è stato pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni.

Scritto, composto e arrangiato dallo stesso Diodato, che ne firma anche la produzione artistica con Tommaso Colliva, già al fianco del cantautore nell’album Che vita meravigliosa.

La canzone è stata descritta in una nota stampa come una ballad intensa ed energica, un prezioso viaggio nell’animo di un essere umano che si trova ad affrontare emozioni inaspettate.

Ti muovi

Testo Ti Muovi Diodato

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile

Significato della canzone

“Ti muovi è presenza, è dialogo con chi continua a riemergere dentro di noi e quindi in un certo senso anche con noi stessi. Credo che questo brano appartenga al continuo fluire emozionale in cui mi sono immerso in questi anni e rappresenti parte della mia personale ricerca ed evoluzione, divenire artistico e umano. Ho cercato di esprimere musicalmente la passione, l’impeto e la gioia dell’abbandonarsi a un’emozione” afferma Diodato.

Diodato a Sanremo

L’artista torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta, dopo la partecipazione nel 2014 con Babilonia, nel 2018 con Adesso insieme al trombettista Roy Paci, dopo esser stato ospite nel 2019 nella serata cover con Ghemon sulle note di Rose Viola e infine dopo aver trionfato nel 2020 con Fai Rumore.

La musica e il testo di Ti muovi di Diodato si ripromettono ora di suscitare emozioni e di far riaffiorare sensazioni dimenticate.

