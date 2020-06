Diodato che avrebbe avuto in primavera dei live a Milano e Roma, ha deciso di portare dal vivo il suo nuovo album Che vita meravigliosa.

Nascono così cinque appuntamenti nuovi e inediti. Cinque fuori programma che vedranno Diodato suonare dal vivo in alcuni posti straordinari, nel rispetto delle regole attuali. Il cantautore introduce con queste parole l’iniziativa.

Ho pensato tanto al momento in cui ci saremmo ritrovati. Ho pensato a tutti voi che in questi mesi mi avete scritto cose bellissime, che mi avete raccontato le vostre storie, che avete fatto di tutto per farmi sentire speciale e siete riusciti ad alleviare la solitudine. Ho pensato ai miei amici, ai miei compagni di viaggio, professionisti che da anni mi permettono di dare il meglio su un palco e che sono stati tra i più colpiti da questa situazione. Ho pensato al giorno in cui saremmo tornati ad essere un corpo unico, capace di raccontare quanto tutto questo sia importante per una società libera, sana, felice. Ho pensato che questa estate potesse essere il momento giusto per tornare a guardarci negli occhi e provare a ripartire.

Queste le date dei Concerti di un’altra estate. Il 4 luglio un concerto pomeridiano in Valle d’Aosta a oltre 2mila metri di altitudine al Musicastelle Outdoor, il 25/26/27 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica, Roma. E infine il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari.

Le prevendite dei biglietti dei Concerti di un’altra estate sono disponibili su TicketOne dalle ore 11.00 di mercoledì 10 giugno.

Sarà l’occasione per tornare a viaggiare insieme alla musica e per goderne in un “qui e ora” universale. I cinque appuntamenti musicali prendono il nome da Un’altra estate, il nuovo singolo di Diodato, attualmente in rotazione.