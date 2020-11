MTV EMA 2020: Diodato vincitore del Best Italian Act

Diodato è il vincitore del premio Best Italian Act agli MTV EMA 2020. Per questa categoria con cui hanno rappresentato il nostro Paese, hanno partecipato cinque artisti che conosciamo bene. Oltre al cantautore, hanno gareggiato Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.

Questo riconoscimento per Diodato arriva dopo la vittoria alla 70esima edizione del Festival Di Sanremo e la partecipazione in forma amichevole all’Eurovision Song Contest. Quest’ultimo si è svolto in una modalità del tutto eccezionale a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco il video di ringraziamento dell’artista di Fai Rumore dopo aver vinto questo premio.

.@diodatomusic è il vincitore del Best Italian Act agli #MTVEMA 2020 👏👏👏 pic.twitter.com/M2g3WfQy5L — MTV Italia (@mtvitalia) November 8, 2020

La scelta dei candidati italiani per gli MTV EMA 2020

Come da tradizione, con la fine di settembre non è arrivato non solo l’autunno ma anche un appuntamento importantissimo che ha riguardato gli MTV EMA: la Wild Card!

Proprio come nelle passate edizioni, anche quest’anno è toccato al pubblico stabilire chi sarebbe stato uno dei nominati agli MTV EMA 2020 per la categoria Best Italian Act tra 5 illustri nomi. Il pubblico ha scelto dunque tra Achille Lauro, Elodie, Ghali, Pinguini Tattici Nucleari e Random. A spuntarla è stato Random, che è uno dei nostri artisti preferiti in assoluto.

Le Little Mix hanno presentato e si si sono esibite in occasione dello show! E se questo non bastasse per l’occasione ci hanno fatto ascoltare qualcosa di nuovo, oltre che molto atteso. La band si è esibita con una jam di estratti dal loro nuovo album in studio, Confetti.

In Italia, agli MTV EMA 2020 di domenica 8 novembre, l’influencer Valerio Mazzei ha chattato live dalla MTV Luxury Suite.