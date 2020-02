Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Non ti amo più.

“Su un tappeto sonoro che fa eco agli anni Sessanta dei Beach Boys, la scrittura di Diodato semplice e mai scontata racconta con ironia e sarcasmo l’esatto momento in cui la quotidianità prende il sopravvento nella vita di coppia: quando è difficile accettare che, forse, l’entusiasmo delle prime volte è scomparso, che la passione è calata e che spesso il fastidio provocato da un dentifricio lasciato aperto sul lavandino vale più di mille baci”.

Qui sotto trovate audio e testo di Non ti amo più di Diodato!

Audio

Testo

No non lo so

Come fare come fare come fare a dirtelo

Non lo so

No non lo so

Come faccio come faccio come faccio a dirtelo

Non lo so

Che ci ho provato a mordermi le mani

A dirmi almeno aspetta sia domani

Che la notte si sa porta consiglio

Mi sveglio uno sbadiglio

E forse non avrò più voglia di gridarti che

Non ti amo più non ti voglio più

Non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te

Toccare da te

No non ti amo più non ti voglio più

Non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

L’amore con te

Ah eccoci qua

Questo è il momento in cui bisogna essere

Lucidi

Sì lo so

Che una coppia è fatta di compromessi

Che no

Non può andare sempre tutto alla grande

Che ci sono momenti in cui le domande

A cui non troverai mai una risposta

Forse è meglio non farsele e poi

Cosa credi non ci voglia sacrificio

Stare insieme anche accettare il dentifricio

Tutti i giorni senza il tappo

E se diventi matto tanto meglio tanto

C’ho provato a mordermi le mani

A dirmi almeno aspetta sia domani

Che la notte si sa porta consiglio

Mi sveglio uno sbadiglio

E forse non avrò più voglia di gridarti che

Non ti amo più non ti voglio più

Non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te

Toccare da te

No non ti amo più non ti voglio più

Non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

L’amore con te

Io dimmi tu cosa dovrei fare

Forse dovrei accettare

Questa sensazione di vuoto e fastidio

Di morte interiore

Non ti voglio fare male non ti voglio fare male

Ma no

Non ti amo più non ti voglio più

Non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

L’amore con te