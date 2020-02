Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Quello che mi manca di te. quello che mi manca di te

“Siamo nello sguardo di chi ha amato, di chi ha osservato in silenzio, di chi ha provato emozioni forti, di vita insieme, in cui è forse facile ritrovarsi. Ci sembra di ballare con questi due amanti e con l’assenza, la mancanza di chi ricorda, di chi spera che quella sensazione impossibile da spiegare sia comune al suo amato. I ricordi rimangono sospesi, un attimo, come un sospiro trattenuto, per poi divenire flusso liberato dall’orchestra finale, maestosa sintesi di una vita insieme meravigliosa, capace ora di rivivere dietro due occhi chiusi”.

Diodato spiega il significato del testo di Fai rumore | Sanremo 2020

Audio

Testo

Quello che mi manca di te

è quella voce che fai

quando giochi a fare la bambina

quando la mattina tiri su

le gambe bellissime che hai

e te ne vai in giro per casa a fare qualcosa

che è sempre pochissimo il tempo che hai

per viverti noi le cose

che hai accumulato negli anni

tra i tuoi mille impegni

le lunghe rincorse i salti nel vuoto

i tuoi viaggi stellari

coi tuoi vecchi amori

gli eterni dolori a cui tu resti sempre

forse giustamente

riconoscente

Quello che mi manca di te

è tutto quello che fai

quando non sai che ti guardo

ed io ti guardo più che posso

oppure quando vuoi vedere un bel film

ma è soltanto una scusa

per dormirmi addosso

e quello che sento

adesso è così forte che non riesco

a tenerlo chiuso qui dentro

vorrei urlarlo più forte che posso

più forte che posso anche se

Quello che manca davvero di te

non te lo so spiegare

ma spero sia la stessa cosa

che manca anche a te

di me