Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano E allora faccio così.

“Il brano più rock dell’album, con una massiccia presenza di chitarre elettriche e con un vocalizzo in loop che sa di voglia di evasione, è un pezzo potente, positivo, caparbio, come chi decide di dare una svolta alla propria vita, abbandonando schemi vecchi e depressivi, per provare a rimettersi in gioco. Un invito a far partire la rivoluzione da sé stessi e provare a saltare con convinzione in un futuro il cui finale sembrava già scritto”.

Qui trovi tutti i significati e i testi del nuovo album di Diodato!

Audio

Non perdetevi la nostra intervista a Diodato a Sanremo!

Diodato spiega il significato del testo di Fai rumore | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Testo

Oh quanto tempo perso

mi ero intristito imbruttito

ero quasi sparito

pesavo più di cento chili

ed ero pure dimagrito

ero depresso

ero quasi finito

Ma ora tutto è cambiato

mi sento rinato

e non saprei nemmeno dirti la ragione

per cui tutto è cambiato

ma sono rinato

e forse è tempo di portarsi altrove

E allora faccio così

me ne vado da qui

che tutto mi puzza di vecchio

faccio così

me ne vado da qui

che ho proprio voglia

di un finale diverso

e tu se vuoi puoi venire con me

puoi venire con me

Oh quanto tempo perso

nel cercare a tutti i costi

di non essere me stesso

per somigliare a chissà che

a chi che cosa e poi

perchè se sono già

un gran bel casino da me

Ma ora tutto è cambiato

mi sento rinato

e non saprei nemmeno dirti la ragione

per cui tutto è cambiato

ma sono rinato

e forse è tempo

di portarsi altrove

E allora faccio così

me ne vado da qui

che tutto mi puzza di vecchio

faccio così

me ne vado da qui

che ho proprio voglia

di un finale diverso

e tu se vuoi

puoi venire con me

sì tu se vuoi

puoi venire con me

E allora faccio così x4

E allora faccio così

me ne vado da qui

che tutto mi puzza di vecchio

faccio così

me ne vado da qui

che ho proprio voglia

di un finale diverso