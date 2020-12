Un nuovo live di Diodato è in programma venerdì 18 dicembre dalle ore 21, quando si accenderanno nuovamente le luci di via Asiago per un grande evento musicale. Back2Back Speciale Let’sPlay ospiterà il live cantautore, in onda su Rai Radio2 e in video streaming su RaiPlay.

Una serata speciale di Back2Back, condotta da Gino Castaldo ed Ema Stokholma, che accoglieranno sul palco il cantautore per un viaggio esclusivo, tra musica e parole. Un concerto-intervista da godere anche in video per dar voce ad uno tra gli artisti di punta della nostra scena nazionale.

Il live di Diodato

Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere insieme agli ascoltatori di Radio2 un anno così importante per la sua carriera. Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con Fai Rumore, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak D’oro del pubblico 2020 con Che vita Meravigliosa come Migliore canzone originale.

Inoltre, ha trionfato agli MTV Europe Music Awards come Best Italian Act ed è protagonista della docu-serie Storie di un’altra estate in esclusiva su RaiPlay. La narrazione di un’estate inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale che attraversa l’Italia tra passato, presente e futuro, tra musica, luoghi, parole e incontri.

Dopo l’uscita dell’inedito Un’altra estate, Fino a farci scomparire è il nuovo singolo, contenuto, come Fai Rumore e Che vita meravigliosa, nel quarto album di inediti. Seguirete questo live di Diodato?