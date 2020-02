Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano Fino a Farci scomparire.

“Le note di un potente pianoforte e una batteria essenziale ma decisa fanno da tappeto a una strofa che racconta senza mezzi termini l’arrivo al capolinea di una relazione. Pur sapendo che non c’è più niente da fare, si insiste, ci si accanisce, si perde la dignità, si amplifica il dolore. Ma il tempo, forse, riuscirà a raccontare un’altra storia e ritroveremo il senso delle nostre azioni, delle privazioni che ci hanno portato a scomparire”.

Qui sotto trovate audio, testo e significato di Fino a farci scomparire di Diodato!



Diodato spiega il significato del testo di Fai rumore | Sanremo 2020

Testo

Sembrava evidente che

non c’era più niente da fare

ma tu amavi insistere

col tuo accanimento morale

e perdevamo tutto anche la dignità

Dio mio che male che fa

pensare a quel giorno in cui

ci siamo dovuti lasciare

che quando hai pianto mentre te ne andavi via

ti sei portata anche me

E ora lo vedi con il tempo

tutto sembra avere un senso

anche il nostro ritornare

a innamorarsi in questo altrove

fino a farsi sc0mparire

fino a farci sc0mparire

E’ stato il silenzio che

abbiamo sentito arrivare

ad essere complice

di ogni accadimento immorale

ci siamo tolti tutto anche la nostalgia

Dio mio che pensa che fa

mischiarsi a un estraneo che

vorrebbe sentirsi speciale

ma quando eri in silenzio mentre andavi via

ti sei portata anche me

E ora lo vedi con il tempo

tutto sembra avere un senso

anche il nostro ritornare

a innamorarsi in questo altrove

fino a farsi scomparire x2

E come vedi il mondo adesso ti sembra lo stesso

come vedi quei due pazzi che si sono tolti tutto

tutto

tutto

tutto

Ma non lo vedi con il tempo

tutto sembra avere un senso

anche il nostro ritornare

a innamorarsi in questo altrove

fino a farsi scomparire

fino a farci scomparire

fino a farci scomparire

fino a farci scomparire

fino a farci scomparire