Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano che dà il titolo al disco:

Il brano si apre con un potente intro evocativo caratterizzato dal suono dei cori e dei fiati. La voce di Diodato si delinea lieve e delicata, e si diffonde dolcemente in una strofa incalzante, caratterizzata da un costante crescendo di immagini che si susseguono e intrecciano ad un arrangiamento dalle sonorità profonde, fatto di tamburi surdi, chitarre acustiche e piccoli elementi ritmici. Nell’inciso il significato del brano si palesa con forza, trasformandosi e prendendo la forma definitiva di un tributo armonico a questa vita meravigliosa, dolorosa sì, ma fortemente seducente, miracolosa. È il canto di un essere umano disperso nel mare esistenziale, tra le sue onde, tra canti di sirene, alla ricerca di porti sicuri, pezzi di terra su cui fermarsi anche solo per un attimo, prima di abbandonarsi al folle desiderio di riprendere il proprio viaggio. È un romantico tributo alla vita, in tutte le sue sfaccettature e declinazioni.

Diodato spiega il significato del testo di Fai rumore | Sanremo 2020

Testo

Sai, questa vita mi confonde

Coi suoi baci e le sue onde

Sbatte forte su di me

Vita che ogni giorno mi divori

Mi seduci mi abbandoni

Nelle stanze di un hotel Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire

Le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà

Mentre pensi che questo non vivere sia già morire

Chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va Ah che vita meravigliosa

Questa vita dolorosa, seducente, miracolosa

Vita che mi spingi in mezzo al mare

Mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te Sì, avrei potuto andare altrove

Non dar fuoco a ogni emozione

Affezionarmi ad un cliché

Ma sei la vita che ora ho scelto

E di questo non mi pento

Anche quando si alza il vento