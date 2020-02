Che Vita Meravigliosa è il nuovo album di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. Ecco il significato del brano La lascio a voi questa domenica.

“Un up-tempo allegro nel mood e nell’arrangiamento musicale, quasi da canzone estiva fresca e leggera, che discorda col tema doloroso di cui tratta la canzone, ispirata a una storia vera, il suicidio di una persona nella stazione di Cattolica. Diodato è nella carrozza di un treno e poi in stazione, tra i ritardi dovuti all’incidente, treni cancellati, isteria collettiva e il qualunquismo imperante liberato dall’accaduto. In questa malinconica domenica, la notizia che qualcuno si è probabilmente buttato sotto un treno, viene immediatamente messa al margine da un circo disumano incapace di empatia”.

Audio

Testo

Qualcuno si è buttato sotto un treno

nella stazione di Cattolica

sarò stato un pazzo, un disperato

depresso da questa domenica

un criminale inseguito dalla polizia

un malato terminale che fuggiva dalla malattia

un ubriacone un barbone

un turista sbadato e sfortunato

soltanto un uomo sfortunato

E adesso che molti treni hanno cancellato

c’è chi se la prende con lo Stato

con i partiti, con i ladri, con i furbi

con gli scioperi del sindacato

con chi non trova mai una soluzione

con questo Paese sempre indietro

sempre troppo cialtrone

con i turisti i macchinisti

gli arrivisti e pure con tutti i baristi

che ti danno da bere la domenica

E abbiamo già tutti dimenticato

che forse un uomo si è ammazzato

che ha visto il treno arrivare

da lontano e avrà pensato

finisce qui questa domenica

E ora che i treni sono fermi alla stazione

è scoppiata la rivoluzione

gente che grida ad un telefono

in cerca di una soluzione

chi se la prende con la sfiga

col destino

e chi ci crede con Dio

coi deputati con i gestori telefonici

e pure con gli immigrati

che vanno in giro la domenica

E abbiamo già tutti dimenticato

che forse un uomo si è ammazzato

guardando il treno arrivare

da lontano e avrà pensato

finisce qui questa domenica

Sì abbiamo già tutti dimenticato

che forse un uomo si è ammazzato

guardando il treno arrivare da lontano avrà pensato

la lascio a voi questa domenica