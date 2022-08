Come si sono conosciuti Chiara Ferragni e Fedez: l’imprenditrice digitale racconta gli inizi della storia

Chiara Ferragni, sta spiegando, tramite una serie di video pubblicati su TikTok, gli inizi della sua storia d’amore con Fedez.

L’imprenditrice ha raccontato quando, innanzitutto, ha visto per la prima volta Fede. Il volto del rapper le è apparso tramite l’immagine della copertina di una nota rivista di musica, Rolling Stone.

Chiara Ferragni ha proseguito con una clip successiva per rispondere alla crescente curiosità del suo pubblico:

Un anno e qualche mese dopo aver visto la sua foto. Siamo a dicembre 2015. Io abitavo a Los Angeles. Stavo con un ragazzo californiano da un anno e mezzo, però volevo chiudere, perché mi faceva soffrire, ma avevo veramente paura di restare da sola. Fede era fidanzato. Ci siamo incontrati in un hotel grazie ad una coppia di amici in comune, che volevano farci conoscere perché eravamo due giovani ragazzi talentuosi, solo per farci conoscere e magari lavorare insieme in futuro. Prima delle vacanze di Natale ci incontriamo a Milano. Lui con la sua ex fidanzata, io con il mio ex ex fidanzato con il quale ancora lavoravo. Andiamo d’accordo, parliamo di diverse cose. Lui mi aveva dato un vibe bellissimo. Ho pensato Che bello, in futuro dovrei frequentare un ragazzo italiano, perché penso che mi capirebbe molto di più e avrebbe una cultura molto più affine alla mia,ma senza pensare di stare con lui. Quindi torno a Los Angeles e a marzo 2016 mi lascio con il mio ex fidanzato californiano. Faccio un po’ di viaggi e mi frequento con un’altra persona e scopro che anche Fede si è lasciato mesi prima di me. Però non ci sentiamo e sento parlare di lui, in maniera ossessiva, un giorno perché esce la canzone Vorrei, ma non posto. Tutti mi dicono su Twitter che Fede ha parlato di me nella canzone. Io temo che possa avermi preso in giro in qualche modo. Alla fine penso: è stato super carino, ha detto una cosa divertente e non assolutamente offensiva. Non so perché, però, non gli ho proprio scritto.