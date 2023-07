Taylor Swift: Easter Eggs del video di I Can See You con Taylor Lautner e Joey King

Finalmente abbiamo scoperto quale video musicale ha girato Taylor Swift a Liverpool. Ad un giorno dal rilascio di Speak Now (Taylor’s Version), infatti, ha pubblicato il video ufficiale di una delle tracce nuove From The Vaul, I Can See You.

I Can See You – Video: La annuncio:

Taylor ha annunciato il video tramite i social ed ha confermato tre le tre guest star che ne fanno parte e che, soprattutto, erano presenti nella sua vita durante l’Era di Speak Now originale, ovvero Joey King, Taylor Lautner e Presley Cash:

BENE. QUINDI. Ho contato i mesi e finalmente il video di I Can See You è uscito. Ho scritto questo video più di un anno fa e volevo mostrare in modo simbolico come mi sento ad avere i fan i che mi aiutano a riavere la mia musica. Il mio cuore desiderava che Joey King, Taylor Lautner e Presley Cash fossero i protagonisti. Joey e Presley erano nel video di Mean quando avevano 9 e 13 anni ed incredibilmente toste. TayTay è INCREDIBILE in questo video (senza controfigura) e un saluto speciale a Tay Lautner per essere fantastica da avere sul set. La storia dei tre Taylor. Ho sempre voluto dirigere una scena di combattimento/rapina e mi sono divertita molto ad complottare con il più incredibile DP Jonathan Sela. Sono molto fiera di questo video.

Taylor ha anche invitato i tre protagonisti del video sul palco con lei durante il concerto dell’Eras Tour a Kansas City dove ha presentato in anteprima il video. Ha ovviamente presentato Joey e Presley, ma soprattutto ha invitato sul palco colui che non ha mai partecipato ad un suo video “ma è stato una forza positiva mentre scriveva Speak Now”: Taylor Lautner.

Ha anche aggiunto che è molto amica della moglie del suo ex e che è conveniente il fatto che abbiano tutti lo stesso nome proprio. L’attore di Twilight ha salito sul palco facendo un salto mortale (non previsto, ma sentiva necessario) ed ha fatto un bellissimo discorso per Taylor Swift:

“Ci siamo divertiti molto a fare questo video. Taylor grazie per aver scelto me e tutti noi. Vorrei dire una cosa veloce: ti rispetto moltissimo, non solo per la cantante, scrittrice e performer, ma soprattutto per l’essere umano che sei. Sei piena di grazia, umile, gentile e sono onorato di conoscerti. Grazie per avermi fatto essere parte di tutto questo e parte della tua vita”

Gli Easter eggs:

Video ufficiale della canzone:

I Can See You (Taylor’s Version) – Significato della canzone:

I Can See You è una canzone molto sensuale che parla di quando è stata sfiorata da un ragazzo in segreto ed ora non riesce a pensare ad altro che a lui; nella canzone dice che sono stati professionali, nonostante entrambi volessero avere qualcosa di più e questo ci fa pensare che si siano incontrati per la prima volta in un evento di lavoro, anche perché lui è descritto come vestito molto elegante.

Speak Now è uscito quando Taylor era molto giovane ed è possibile che la sua casa discografica ai tempi non volesse che pubblicasse una canzone così esplicita.

Testo:

[Intro]

Uh-uh, uh, uh

[Verse 1]

You brush past me in the hallway

And you don’t think I, I, I can see you, do you?

I’ve been watching you for ages and I

Spend my time tryin’ not to feel it

[Pre-Chorus]

But what would you do if I went to touch you now?

What would you do if they never found us out?

What would you do if we never made a sound?

[Chorus]

‘Cause I can see you waitin’ down the hall from me

And I can see you up against the wall with me

What would you do? Maybe if you only knew

Yeah, I can see you

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh, oh

[Verse 2]

Then we kept everything professional, ‘cause

Something’s changed something I, I like

They keep watch for eyes on a stow

So it’s best that we move fast and keep quiet

You won’t believe half the things I see inside my bed

Wait till you see half the things that haven’t happened yet

[Pre-Chorus]

Oh, what would you do if I went to touch you now?

What would you do if they never found us out?

What would you do if we never made a sound?

[Chorus]

‘Cause I can see you waitin’ down the hall from me

And I can see you up against the wall with me

What would you do? Maybe if you only knew, oh-oh, oh, oh

Yeah, I can see you and your jacket on the floor

I can see you, make me want you even more

What would you do? Maybe if you only knew

That I can see you

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh, oh

[Bridge]

I can see you in your suit and your neck-tie

Passed me a note saying, “Leave me tonight”

Then you kissed and you know I won’t ever tell, yeah

And I can see you being my addiction

You can see me as a secret mission (A secret mission)

Right away and I will stop behaving myself

Oh-oh, oh, oh

Oh-oh, oh, oh

[Chorus]

’Cause I can see you waitin’ down the hall from me

And I can see you up against the wall with me

What would you do? Maybe if you only knew

And I can see you and your jacket on the floor

I can see you, make me want you even more

What would you do? Maybe if you only knew

That I can see you, oh, I can see you

[Outro]

Oh, I see you, I see you, baby

I see you, I see you, I see you, baby

Oh, baby

I Can See You (Taylor’s Version) – traduzione:

[Intro]

Uh-uh, uh, uh

[Verse 1]

Mi ha sfiorato passando nel corridoio

e non pensavi che ti avrei visto?

Ti ho osservato per anni e ora

sto passando il tempo cercando di non sentirlo

[Pre-Chorus]

Ma cosa faresti se ti toccassi io ora?

cosa faresti se non ci trovassero mai?

Cosa faresti se non emettessimo suoni?

[Chorus]

perché mi vedi che ti aspetto in fondo alla stanza

e ti vedo contro il muro con me

Cosa faresti? se solo lo sapessi

si, ti vedo

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh, oh

[Verse 2]

Siamo stati professionali, perché

qualcosa è cambiato, qualcosa che mi piace

continuano a guardarci per occhi (?)

quindi è meglio se ci muoviamo veloci e siamo silenziosi

Non crederesti a metà delle cose che vedo nella mia testa

aspetta di vedere la metà delle cose che non sono ancora successe

[Pre-Chorus]

Ma cosa faresti se ti toccassi io ora?

cosa faresti se non ci trovassero mai?

Cosa faresti se non emettessimo suoni?

[Chorus]

perché mi vedi che ti aspetto in fondo alla stanza

e ti vedo contro il muro con me

Cosa faresti? se solo lo sapessi oh-oh, oh, oh

Si, vedo te e la tua giacca sul pavimento

Ti vedo e mi fa venire voglia di avere di più

Cosa faresti se fossimo solo io e te?

quindi posso vederti

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh, oh

[Bridge]

Ti vedo con il tuo completo con la cravatta

mi passi un biglietto dicendo, “lasciami stasera”

poi mi hai baciato e ora non so dire, yeah

e vedo che sei la mia ossessione

mi vedi come una missione segreta (missione segreta)

via di qui e smetterò di comportarmi bene

Oh-oh, oh, oh

Oh-oh, oh, oh

[Chorus]

perché mi vedi che ti aspetto in fondo alla stanza

e ti vedo contro il muro con me

Cosa faresti? se solo lo sapessi oh-oh, oh, oh

Si, vedo te e la tua giacca sul pavimento

Ti vedo e mi fa venire voglia di avere di più

Cosa faresti se fossimo solo io e te?

quindi posso vederti x2

[Outro]

Oh, ti vedo, ti vedo, baby

ti vedo, ti vedo, ti vedo, baby

Oh, baby

Speak Now (Taylor’s Version):

La cantante ha svelato la tracklist e la copertina del retro del disco sui con un su i suoi canali social:

Sono MOLTO emozionata di mostrarvi la cover posteriore di Speak Now (mia versione) che include le canzone dal vault e collaborazioni con Hayley Williams dei @paramore e @falloutboy. Visto che in Speak Now era molto importante la scrittura delle canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato in modo più potente come cantautori in quel periodo e gli ho chiesto di cantare nei disco. Sono stati davvero fantastici e generosi per aver accettato di sostenere la mia versione di Speak Now. Ho registrato questo disco quando 32 (and still growing up, now) (e stavo ancora crescendo, citazione della canzone Innocent, NDR) e non vedo l’ora di svelarvelo il 7 Luglio.

Molti pensavano che Taylor Swift non avrebbe aggiunto alcuna collaborazione per mantenere che Speak Now (TV) fosse completamente scritto solo da lei, ma la cantante ha annunciato due featuring nel disco, la band Fall Out Boy per il brano inedito Electric Touch e Hayley Williams dei Paramore per Castles Crumbling.

Entrambi gli artisti sono volti molto riconoscibili del punk-rock dei primi anni 2000 ed il loro sound si sposa benissimo con quello che è senza dubbio il disco più rock di Taylor.