Taylor Swift e Matty Healy si sono già lasciati?

La coppia più chiacchierata delle ultime settimane è già arrivata al capolinea? TMZ ha appena confermato che secondo le loro fonti Taylor Swift e Matty Healy si sarebbero già lasciati dopo pochissimo tempo insieme.

Sappiamo che è un giornale di gossip molto conosciuto e che molto spesso, quando si riporta una notizia, è perché ha una fonte molto attendibile.

Taylor Swift e Matty Healy si sono lasciati?

Da quello che riporta TMZ.com, una fonte amica molto vicina avrebbe confermato che Taylor è di fatto “single”, anche se rimane sconosciuta la causa della fine del rapporto con il cantante dei The 1975.

Alcuni fan, adesso con il senno di poi (dobbiamo ammetterlo), sostengono di essersi accorti che qualcosa era cambiato perché Matty aveva ricominciato a baciare gente durante i concerti con la sua band, cosa che aveva smesso di fare dall’inizio della presunta relazione con Taylor; mente la cantante è apparsa molto commossa mentre cantava la frase: “Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life” (mi chiedo se ho schivato un proiettile o perso l’amore della mia vita) tratta da I Don’t Wanna Live Forever che ha cantato come brano a sorpresa in uno dei concerti a Chicago.

Solo qualche giorno fa, però, Taylor Swift sul palco aveva confessato ai suoi fan di non essere mai stata così felice in tutti gli aspetti della sua vita come in questo periodo e recentemente ha anche collaborato con Ice Spice per il remix di Karma, che molti hanno letto come mossa PR a causa dei commenti offensivi che il suo presunto fidanzato aveva fatto contro la rapper.

Non sappiamo se questa nuova svolta verrà confermata dai diretti interessati, ma sicuramente vi terremo aggiornati!

La relazione tra Taylor Swift e Matty Healy:

Quello che per molti è sembrato un affrettato tentativo di lasciarsi alla spalle velocemente la fine della relazione durata sei anni con Joe Alwyn è diventata una della relazioni più controverse degli ultimi anni.

Nel giro di poche settimane i due hanno condiviso sei concerti, due avvistamenti ufficiali insieme e vari momenti rubati dai paparazzi. Ultimo, ma non per importanza, quando sono stati fotografati uscire insieme dallo studio di registrazione Electric Lady a New York (15 Maggio) dopo un evento con altri artisti. Camminava insieme verso la macchina e Matty ha appoggiato la mano sulla schiena di Taylor per accompagnarla all’auto.

Molti fan non avevamo apprezzato la scelta di Taylor a causa delle tante controversie legate ai commenti fatti da Matty in passato, tanto che un gruppo di fan aveva anche scritto una lettera aperta per dire alla cantante che erano molto delusi.

I precedenti:

Il rapporto tra Taylor Swift e Matty Healy non è una novità per i fan di entrambi gli artisti. Nel 2014 Taylor Swift è stata avvistata per la prima volta con indosso una maglietta della band di lui, The 1975, per le strade di New York; la cantante e la sua ormai ex amica Karly Kloss erano anche state avvistate insieme ad un concerto del gruppo. Anche Matty aveva restituito il favore indossando una t-shirt del disco 1989 di Taylor durante una performance.

Ai tempi erano circolate voci su una possibile storia tra i due, ma erano state negate spiegando che lei era solo una grande fan dei The 1975; negli anni sono rimasti in rapporti amichevoli, ma a quanto pare, hanno ripreso i contatti grazie a Jack Antonoff. Lo storico produttore ed amico intimo di Taylor, infatti, ha lavorato anche all’ultimo album della band di Matty, Being funny in a foreign language. Attraverso questa connessione i due sarebbero ritornati nella vita l’uno dell’altra.

Taylor e Matty hanno condiviso il palco a Gennaio 2023 quando lei ha fatto un’apparizione a sorpresa al concerto dei The 1975, dove ha anche cantato per la prima volta live il suo singolo Anti-Hero.

Potrebbe anche interessarti:

Taylor Swift – Speak Now (Taylor’s Version): tracklist e collaborazioni